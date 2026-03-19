Около 2000 нижегородских студентов примут участие в региональном этапе Универсиады – 2026

Фото: пресс-служба министерства спорта Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали студенческие соревнования среди команд высших учебных заведений региона «Универсиада – 2026». В состязаниях примут участие около 2000 студентов из 12 нижегородских вузов.

В течение трех месяцев будут организованы соревнования по 20 видам спорта: бадминтону, баскетболу 5х5, баскетболу 3х3, волейболу, гиревому спорту, дартсу, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, пляжному волейболу, пулевой стрельбе, самбо, спортивному ориентированию, спортивному туризму, фитнес-аэробике, футболу, чир-спорту, шахматам, шашкам.

 Организаторы – министерство спорта Нижегородской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» при поддержке АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».

 «Министерство спорта региона продолжает работу по привлечению как можно большего числа молодежи и студентов к активному образу жизни, вовлечению их в занятия спортом и физической культурой. В регионе действует комиссия по развитию студенческого спорта при совете ректоров вузов Нижегородской области, организованы студенческие лиги по различным видам спорта. Таким образом, мы выстраиваем системное взаимодействие с федерациями по видам спорта и вузами. «Универсиада» стала важной площадкой этого сотрудничества. Она объединяет представителей отрасли, студентов, тренеров и университеты вокруг одной цели – продвижения студенческого спорта», – подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Нижегородский этап Универсиады станет отборочным этапом для формирования студенческой сборной региона, которая представит область на X Всероссийской летней «Универсиаде» 2026 года. Соревнования пройдут в Краснодаре с 29 июля по 2 августа.

В 2026 году в региональном этапе «Универсиады» принимают участие команды ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ПИМУ, ННГАСУ, РГУП им. Лебедева, НИУ ВШЭ, НГАТУ им. Флореньтева, Нижегородского института управления РАНХиГС, НГПУ им. Минина, ВГУВТ, НГЛУ им. Добролюбова и Нижегородской академии МВД.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

