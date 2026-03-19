В Нижнем Новгороде прошли открытые Всероссийские соревнования "Весенняя ласточка" по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: пресс-служба министерства спорта Нижегородской области

С 12 по 16 марта на нижегородском комплексе трамплинов прошли открытые Всероссийские соревнования «Весенняя ласточка» по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек. За медали боролись около 100 спортсменов 12-17 лет из шести регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Спортивные состязания прошли в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».

«Соревнования «Весенняя ласточка» прошли в нашем регионе в пятый раз и впервые – с международным участием. Среди спортсменов много воспитанников нашей  спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Ребята достойно представили регион, продемонстрировав отличные результаты. Благодарю федерацию по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за возможность принять соревнования в Нижнем Новгороде, а коллег из Республики Беларусь и Казахстана – за поддержку», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

На церемонии открытия соревнований участников и гостей также приветствовал депутат Законодательного собрания Нижегородской области  (фракция партии «Единая Россия» в региональном парламенте), руководитель аппарата Максим Ребров.

«Региональный парламент всегда поддерживает спорт. Не так давно при участии Законодательного собрания для «летающих лыжников» и лыжных двоеборцев здесь была установлена спортивная площадка для наземных тренировок, чтобы создать еще больше условий для физподготовки спортсменов. Уверен, все труды не пройдут даром, и все участники покажут достойные результаты в своих дисциплинах. Пусть победа каждого будет красивой!» – подчеркнул Максим Ребров, приветствуя спортсменов.

По итогам соревнований пять нижегородских спортсменов заняли призовые места. В прыжках с трамплина К-40 в возрастной категории 12-14 лет среди юношей победителем стал Ярослав Королев, второе место занял Семен Поздняков, в женском зачете Варвара Тухватуллина завоевала бронзу.

В прыжках с трамплина К-60 в возрастной категории 15-17 лет первое место заняла Софья Ермак, бронзовую награду получила Анастасия Фролова.

Организаторы соревнований – министерство спорта Нижегородской области, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и региональная спортивная федерация.

Напомним, государственную программу «Спорт России» запустили в 2025 году, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строят стадионы и площадки с тренажерами, проводят спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развиваются детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

