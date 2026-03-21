Общество

Нижегородский авиационный технический колледж отремонтирует оба учебных корпуса

21 марта 2026 09:14 Общество
Нижегородский авиационный технический колледж отремонтирует оба учебных корпуса

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский авиационный технический колледж отремонтирует оба учебных корпуса благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Одно из зданий, где ранее были созданы мастерские «Профессионалитета», преобразится в течение 2026 года. Второй учебный корпус планируется обновить уже в 2027 году. В общей сложности на проведение двухлетнего капитального ремонта направят около 185 млн рублей.

20 марта образовательное учреждение посетили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр образования региона Михаил Пучков. Экскурсию для гостей провел директор колледжа Дмитрий Яшенков. Со студентами и педагогами учреждения также пообщался представитель предприятия-партнера колледжа, заместитель генерального директора филиала ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» по работе с персоналом Пётр Ковшевой.

Как напомнили в областном Минобре, к началу 2025/2026 учебного года на базе Нижегородского авиационного технического колледжа создали образовательно-производственный кластер по отрасли «Машиностроение (авиастроение)». Сегодня здесь функционируют семь зон под различные виды работ: экономических расчетов, электронного моделирования, механообработки и слесарной обработки деталей летательных аппаратов, сборки летательных аппаратов, технических измерений и контроля качества.

«Я в хорошем смысле удивлен состоянием колледжа: то, что здесь было пару лет назад, и то, что есть сейчас, несравнимо. Благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и программе «Профессионалитет» удалось существенно улучшить материально-техническую базу. Мы увидели не только свежий ремонт, новую мебель и компьютеры, но и самое современное оборудование – такое же, как на нижегородских предприятиях. А главное, студентам предлагают передовые образовательные технологии, то есть выпускник колледжа приходит на завод уже настоящим специалистом, которого не нужно переучивать», – рассказал Андрей Чечерин.

По словам заместителя главы региона, к настоящему моменту для модернизации колледжа привлечено уже около 400 млн рублей, из которых почти 100 млн рублей – средства работодателей.

«Хочу в очередной раз поблагодарить нижегородские предприятия за то, что они вкладываются в развитие нашей системы среднего профессионального образования. «Профессионалитет» – это синергия государства и бизнеса. Мы готовим кадры для предприятий, и под этот «заказ» предприятия создают, по сути, производственный план. Каждый студент четко знает, где он будет востребован, сколько он сможет зарабатывать и как сможет расти в отрасли. Дети в колледжах и техникумах стали по-другому себя чувствовать: они хотят приходить сюда учиться, хотят осваивать рабочие профессии. Сегодня быть человеком труда – это престижно», – подчеркнул Андрей Чечерин.

Студенты младших и старших курсов поделились планами дальнейшего обучения и трудоустройства. Среди ребят немало «целевиков», которых ждут на конкретном предприятии под конкретную задачу.

«Меня с детства интересовали самолеты, поэтому я поступила в Нижегородский авиационный технический колледж. Пока учусь на втором курсе, сейчас прохожу слесарную практику, в следующем году у меня уже будет производственная практика на заводе. В будущем планирую получить еще и высшее образование, мечтаю работать конструктором», – рассказала студентка Ирина Варфоломеева.

Представитель Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» рассказал о качестве подготовки выпускников колледжа, которые приходят работать на предприятие.

«Завод и колледж связаны на протяжении всей своей истории. С каждым годом подготовка студентов становится все более сильной: это связано в том числе и с тем, что многие дисциплины в колледже преподают специалисты завода. Новый ремонт и новое оборудование, которые здесь появились, позволили привлечь больше ребят на обучение – в этом году конкурс среди абитуриентов был действительно высокий. Наша задача как социально-ответственного предприятия – направлять все возможные усилия, чтобы привлекать и поддерживать молодежь. Так, ребята-«целевики» получают от завода стипендии, молодым сотрудникам доступны программы аренды жилья и компенсации процентов за ипотеку, участие в спортивных, культурных мероприятиях», – отметил Пётр Ковшевой.

По словам Михаила Пучкова, Нижегородская область входит в пятерку регионов с наибольшим числом кластеров «Профессионалитета» в стране. Сейчас в области действует 16 таких кластеров, а уже этой осенью их станет 19. В настоящее время оформляются несколько заявок от региона для участия нижегородских колледжей и техникумов в отборе.

«Новые кластеры «Профессионалитета» – это всегда отражение экономики региона. Сегодня для нас очень актуален, например, вопрос создания кластера по судостроению – эта отрасль очень развита в Нижегородской области, она движет нашу экономику вперед. Все заявки, которые мы подаем в Министерство просвещения России, всегда синхронизированы с потребностями предприятий, чтобы они были обеспечены кадрами», – заключил министр.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

