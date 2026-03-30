Последние новости рубрики Общество
30 марта 2026 14:55
Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах
30 марта 2026 14:40
Передовой опыт нижегородских педагогов представили на конференции "Воспитатели России"
30 марта 2026 14:14
Вирусом папилломы человека заражаются до 90% нижегородцев
30 марта 2026 14:11
"Ростелеком" достиг 50% автоматизации клиентской поддержки в чатах с помощью ИИ
30 марта 2026 13:58
Новые транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 апреля
30 марта 2026 13:40
Мощность котельных в Нижнем Новгороде снизили из-за теплой погоды
30 марта 2026 13:10
Расходы на выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз
30 марта 2026 12:50
Документацию для ремонта поврежденного "Метеора" готовят в Сормове
30 марта 2026 12:16
Новый штамм COVID-19 "Цикада" идет в Нижегородскую область
30 марта 2026 12:03
Абонентам МегаФона стал доступен интернет на скорости 5G
Общество

Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах

30 марта 2026 14:55 Общество
Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах

Фото: минобр Нижегородской области

В системе среднего профессионального образования Нижегородской области произошли кадровые изменения. Руководители сменились сразу в двух колледжах региона, сообщили в областном министерстве образования.

Губернский колледж возглавила Ирина Яременко. Она сменила на посту директора Наталью Катышеву, которая продолжит работу в сфере образования региона.

В ведомстве отметили, что Ирина Яременко — представитель педагогической династии. Профессиональный путь она начала воспитателем детского сада, затем вернулась в родное педагогическое училище уже преподавателем. В разные годы занимала должности председателя профсоюзной организации педагогов и студентов, педагога-организатора, замдиректора по учебно-производственной работе.

Также новый руководитель назначен в Нижегородском индустриальном колледже. Директором стал Александр Никишин. Свою карьеру он начал в этом же учебном заведении в 2005 году и за годы работы занимал различные управленческие должности.

Как подчеркнули в министерстве, перед новым руководителем поставлена задача вывести на новый уровень работу кластера "Профессионалитет" по направлению машиностроение. Соответствующее поручение дал министр образования региона Михаил Пучков.

В ведомстве отмечают, что кадровые изменения открывают новый этап развития образовательных организаций. Перед новыми директорами стоят амбициозные цели по дальнейшему развитию колледжей.

Ранее сообщалось, что нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов.

Новости по теме
29 марта 2026 12:47
Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев
27 марта 2026 11:03
Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве
24 марта 2026 16:11
Александр Гриднев возглавил Верхне-Волжское водное управление Росводресурсов
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
