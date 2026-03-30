Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах Общество

Фото: минобр Нижегородской области

В системе среднего профессионального образования Нижегородской области произошли кадровые изменения. Руководители сменились сразу в двух колледжах региона, сообщили в областном министерстве образования.

Губернский колледж возглавила Ирина Яременко. Она сменила на посту директора Наталью Катышеву, которая продолжит работу в сфере образования региона.

В ведомстве отметили, что Ирина Яременко — представитель педагогической династии. Профессиональный путь она начала воспитателем детского сада, затем вернулась в родное педагогическое училище уже преподавателем. В разные годы занимала должности председателя профсоюзной организации педагогов и студентов, педагога-организатора, замдиректора по учебно-производственной работе.

Также новый руководитель назначен в Нижегородском индустриальном колледже. Директором стал Александр Никишин. Свою карьеру он начал в этом же учебном заведении в 2005 году и за годы работы занимал различные управленческие должности.

Как подчеркнули в министерстве, перед новым руководителем поставлена задача вывести на новый уровень работу кластера "Профессионалитет" по направлению машиностроение. Соответствующее поручение дал министр образования региона Михаил Пучков.

В ведомстве отмечают, что кадровые изменения открывают новый этап развития образовательных организаций. Перед новыми директорами стоят амбициозные цели по дальнейшему развитию колледжей.

Ранее сообщалось, что нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов.