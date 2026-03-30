Вирусом папилломы человека заражаются до 90% нижегородцев Общество

До 90% жителей Нижнего Новгорода заражаются вирусом папилломы человека в течение жизни. Об этом ИА "НТА-Приволжье" рассказал врач-онколог высшей категории, ученый секретарь НИИ клинической онкологии Святослав Зиновьев.



По его словам, этот показатель соответствует общероссийскому уровню. При этом специалист подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев (примерно у 90% инфицированных) организм самостоятельно справляется с вирусом.



Заражение вирусом папилломы человека обычно проходит без каких-либо симптомов. Выявить инфекцию возможно только с помощью ПЦР-тестирования, однако массовое обследование населения на ВПЧ не проводится.



Вирус папилломы человека представляет серьезную опасность, поскольку может вызывать как доброкачественные новообразования, так и онкологические заболевания. В частности, высокоонкогенные типы ВПЧ, прежде всего 16 и 18, являются причиной почти всех случаев рака шейки матки.

Прошлой осенью в Кировской области запустили первое в России производство вакцины против ВПЧ. После выхода на необходимые объёмы выпуска планируется включить препарат в Национальный календарь прививок.

