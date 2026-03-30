Ежедневное наблюдение организовали за Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде организовали ежедневное наблюдение за состоянием Чкаловской лестницы. Поводом стало аномальное количество снега, выпавшего этой зимой, передает ИА "Время Н" со ссылкой на управление делами регионального правительства.

Специалисты регулярно оценивают состояние объекта. По результатам мониторинга будет принято решение о дальнейших мерах, необходимых для сохранения конструкции в надлежащем виде.

Кроме того, еще в ноябре 2025 года под особый контроль взяли техническое состояние арки Чкаловской лестницы. Причиной стали грузовые автомобили, проезжающие под ней и задевающие верхней частью кузова своды. В результате таких столкновений была повреждена целостность штукатурного слоя. Это привело к проникновению влаги в образовавшиеся дефекты.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде по-прежнему закрыто движение по Зеленскому съезду. Есть риск повторного оползня.