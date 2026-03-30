Мощность котельных в Нижнем Новгороде снизили из-за теплой погоды

Котельные и тепловые пункты АО "Объединенный коммунальный оператор" переведены на минимально возможные параметрах с учетом повышения температуры воздуха. Об этом сообщили в компании.
Решение принято для поддержания комфортной температуры в жилых домах и социальных учреждениях, а также в связи с обращениями жителей. В компании объяснили, что температурный график корректируется в зависимости от погоды: по прогнозам, в ближайшие дни в дневные часы столбики термометров будут подниматься в среднем до +15 градусов.
При этом существенно снизить температуру теплоносителя невозможно, поскольку котлы обеспечивают и подогрев горячей воды, которая должна быть не ниже 60 градусов.
"В настоящий момент переводить теплоэнергетический комплекс на летний гидравлический режим преждевременно, поскольку для весеннего периода в существующих климатических условиях характерны резкие похолодания и ощутимые суточные колебания температуры", - добавили в компании.
Жители домов, где радиаторы оснащены регуляторами теплоотдачи, могут самостоятельно устанавливать комфортный уровень тепла в квартирах.
