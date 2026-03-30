Нижегородские онкологи присоединились к мастер-классам специалистов из Китая

Нижний Новгород объединил российских медиков, занимающихся вопросами лечения пациентов с колоректальным раком. В столицу Приволжья прибыли ведущие специалисты Российского общества колоректальных хирургов для проведения двух показательных мастер-классов. Еще один тематический мастер-класс проводился параллельно в КНР, на базе Национального онкологического центра в Пекине. К трансляциям этих операций присоединились в общей сложности более 600 врачей: свыше 100 человек присутствовали очно, около 500 человек подключились к трансляциям онлайн.



Как рассказали в Научно-исследовательском институте клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», помимо собственно «живой хирургии», программа мастер-классов включала также доклады экспертов и профессиональные дискуссии. Медики обучались сложнейшим тонкостям хирургического мастерства. Главная цель – не просто полностью удалить поврежденные ткани пациента, но и постараться минимизировать хирургическую травму и избежать осложнений в послеоперационном периоде.



«Колоректальный рак сейчас занимает высокие строчки в структуре заболеваемости онкологией, второе - третье места. Несмотря на успехи химиотерапии и лучевой терапии, очень многое зависит операций. Поэтому очень важно показывать хирургам эталон бережной и при этом радикальной операции», – подчеркнула одна из участниц показательного мастер-класса, доцент кафедры хирургии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Инна Тулина.



По словам заведующего кафедрой хирургии Института клинической медицины, директора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петра Царькова, именно «живая хирургия» открывает сознание хирурга.



«Живая хирургия» позволяет увидеть то, что невозможно понять только по учебникам или даже видеоматериалам – тонкости техники, которые остаются «между строк». Именно это открывает дорогу к правильной хирургии и внедрению современных технологий. Наша задача – сокращать разрыв между теорией и практикой, чтобы хирурги могли выполнять операции в полном соответствии с онкологическими принципами. Это напрямую влияет на результаты лечения и жизнь пациентов», – заключил он.



В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» является частью флагманского проекта «Город здоровья». Это одна из трех инициатив по комплексному развитию больничных территорий в регионе, предложенных губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. «Город здоровья» получил поддержку правительства России и Минздрава России, а также федеральное софинансирование. Ключевым итогом реализации проекта станет создание в Нижнем Новгороде собственного онкологического центра со специализированным оборудованием, включая ПЭТ-КТ и циклотрон".



По мнению заведующего 1-м онкологическим отделением абдоминальной онкологии НИИКО «НОКОД» Михаила Терехова, непрерывное повышение квалификации врачей – такая же значимая составляющая проекта «Город здоровья», как и совершенствование материально-технической базы медучрежедния.



«Такие мастер-классы позволяют врачам не только получить новые знания, но и увидеть современные технологии в действии. Это важный шаг к повышению качества медицинской помощи нижегородцам и развитию всей онкологической службы в регионе», – подытожил он.



Напомним, программа борьбы с онкологическими заболеваниями – одна из важнейших составляющих национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году.