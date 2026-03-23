Нижегородские предприятия приняли участие в V фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Спорт

21 марта в Нижнем Новгороде в легкоатлетическом манеже стадиона «Локомотив» состоялся V фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди трудовых коллективов Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие 38 команд, представлявших 30 предприятий Нижегородской области. В рамках фестиваля спортсмены выполняли основные нормативы ВФСК ГТО для получения бронзового, серебряного и золотого знаков отличия, а также боролись за победу и призовые места в командном зачете.

Организаторы фестиваля среди трудовых коллективов – министерство спорта Нижегородской области и АНO «Рейтинг/спорт» при поддержке «АНО Центр развития корпоративного спорта» и ВФСО «Трудовые резервы».

«Комплекс ГТО выходит за рамки выполнения спортивных нормативов и становится мощным инструментом вовлечения людей в активный образ жизни. На сегодняшний день знаки отличия ГТО имеют уже более 158 тысяч нижегородцев. Это и дети, и представители «серебряного» возраста и, конечно, трудящиеся. Участие трудовых коллективов в фестивале — показатель того, что нижегородские предприятия заботятся о здоровье своих сотрудников и формируют культуру спорта внутри своих организаций. Результат налицо — сотрудники реже болеют, становятся более эффективными и вместе двигаются к общим целям не только на спортплощадке, но и в решении рабочих задач», – подчеркнул, приветствуя участников фестиваля, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

По итогам фестиваля первое место заняла команда ННГУ им. Лобачевского, получив переходящий кубок 2026 года. Этот коллектив становится абсолютным победителем состязаний третий год подряд. На втором месте – команда Горьковской железной дороги, третье место - у команды АО «Выксунский металлургический завод».

Команда-победитель представит Нижегородскую область на федеральном этапе фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

«Спасибо, что в своей сложной рабочей деятельности вы находите время на спорт. Установлено, что человек, который занимается спортом, более эффективен. Благодарю руководителей, которые поддерживают свои команды в этом стремлении», – обратилась к участникам фестиваля директор АНО «Рейтинг/спорт» Наталия Бочарова.

V Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов предприятий Нижегородской области отвечает цели и задачам, поставленным государственной программой «Спорт России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.