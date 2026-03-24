Люлин назвал национальные виды спорта доступным инструментом объединения молодежи

Фото: пресс-служба ЗСНО

23 марта на стадионе «Совкомбанк Арена» прошло выездное заседание Молодёжного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Одной из центральных тем встречи стал вопрос возрождения национальных видов спорта в Нижегородской области и других регионах ПФО. По мнению спикера регионального парламента Евгения Люлина, этот проект особенно актуален в Год единства народов России.

В заседании приняли участие депутат Законодательного собрания, руководитель аппарата парламента Максим Ребров, депутат Законодательного Собрания Рустам Досаев, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, члены Молодёжного парламента, муниципальных палат и общественных организаций, курсанты академии МВД, воспитанники Нижегородской кадетской школы, представители волонтёрского и молодёжного движения Нижегородской епархии Русской Православной Церкви.

Евгений Люлин напомнил, что вопрос продвижения в молодежной среде национальных видов спорта ранее поднимался на Совете законодателей ПФО в Пензе. Спикер регионального парламента призвал молодых лидеров взять на себя ответственность за развитие спорта на своих территориях, подчеркнув, что доступность делает эти виды спорта идеальными для вовлечения молодежи.

«Настоящий спорт начинается там, где живут люди. Лапта и городки – это наш культурный код, который доступен каждому вне зависимости от места проживания. Нужно найти энтузиастов на каждой территории, помочь с инвентарем, скоординировать усилия, чтобы традиционный спорт получил признание и поддержку. Нижегородская область должна быть в авангарде этих событий», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Развитие национальных видов спорта – важная часть сохранения культуры и спортивных традиций нашей страны. В регионах ПФО представлено большое количество национальных видов спорта, и мы видим их развитие в единой экосистеме, где Нижегородская область выступает модульной площадкой, координируя методологию и системный подход. У нас в регионе уже активно развиваются русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки, кила и другие виды спорта. Мы разработали типовую программу их развития и интегрируем активности по национальным видам спорта в крупные физкультурно-массовые мероприятия, чтобы как можно больше нижегородцев узнали о них и поучаствовали в соревнованиях и мастер-классах. Готовы делиться нашими практиками и с другими регионами ПФО», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Молодые парламентарии, в свою очередь, тоже выступили с рядом конкретных предложений. Член Молодежного парламента Никита Касьянов презентовал проект Спартакиады рабочих коллективов, который планируется провести в центре адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Также было решено провести в июне этого года большой фестиваль национальных видов спорта, приуроченный к Совету законодателей ПФО. Оба проекта призваны сделать такую активность доступнее для всех нижегородцев – от работающей молодежи до жителей отдаленных территорий.

Кроме того, в ходе заседания были затронуты вопросы межнационального единства на примере Краснооктябрьского округа и перспективы взаимодействия с молодежью Северной Осетии – Алании. Участники подчеркнули важность того, чтобы подписанные ранее соглашения о сотрудничестве наполнялись реальными делами, а совместные мероприятия выходили за рамки протокольных встреч.

«Мы не хотим, чтобы наши соглашения с другими регионами были просто декларацией. Сегодня решили пригласить коллег из Северной Осетии на июньский фестиваль национальных видов спорта – пусть они не просто услышат о наших инициативах, а сами станут их частью. Спорт – лучший язык для настоящей дружбы, – отметил председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Москаленко. – Новый формат выездных заседаний, который мы опробовали на авиазаводе «Сокол» и теперь на главном стадионе региона, будем продолжать. Это позволяет не только расширить географию встреч, но и вовлекать в диалог все больше активных жителей области».