Тактильный макет памятника Горькому в Нижнем Новгороде возьмут под видеоохрану

Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
25 марта 2026 17:00 Культура и отдых
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Тактильный макет памятника писателю Максиму Горькому на одноименной площади восстановят, но только после установки видеонаблюдения. Арт-объект регулярно подвергается вандализму. 

По данным НИА "Нижний Новгород", городские власти уже заключили договор с одной из телекоммуникационных компаний. Она займется организацией видеонаблюдения за макетом. 


Сейчас договор с одной из телекоммуникационных компаний уже заключен. Видео с камер будет передаваться в центр обработки данных аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". К этой системе подключены правоохранительные органы.

Завершить монтаж оборудования рассчитывают в апреле 2026 года.

Напомним, что тактильные макеты городских достопримечательностей начали устанавливать в Нижнем Новгороде осенью 2023 года. Тогда в городе появилось 12 таких объектов. Вскоре после установки мини-копий достопримечательностей активизировались вандалы. Особенно им "приглянулся" макет памятника Горькому, он не раз подвергался атакам. Затем хулиганы переключились на макеты церквей - они отламывали кресты. Тогда с критикой на них обрушился губернатор Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вандализм Нижегородский район Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных