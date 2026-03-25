Тактильный макет памятника Горькому в Нижнем Новгороде возьмут под видеоохрану Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Тактильный макет памятника писателю Максиму Горькому на одноименной площади восстановят, но только после установки видеонаблюдения. Арт-объект регулярно подвергается вандализму.

По данным НИА "Нижний Новгород", городские власти уже заключили договор с одной из телекоммуникационных компаний. Она займется организацией видеонаблюдения за макетом.



Сейчас договор с одной из телекоммуникационных компаний уже заключен. Видео с камер будет передаваться в центр обработки данных аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". К этой системе подключены правоохранительные органы.



Завершить монтаж оборудования рассчитывают в апреле 2026 года.

Напомним, что тактильные макеты городских достопримечательностей начали устанавливать в Нижнем Новгороде осенью 2023 года. Тогда в городе появилось 12 таких объектов. Вскоре после установки мини-копий достопримечательностей активизировались вандалы. Особенно им "приглянулся" макет памятника Горькому, он не раз подвергался атакам. Затем хулиганы переключились на макеты церквей - они отламывали кресты. Тогда с критикой на них обрушился губернатор Глеб Никитин.