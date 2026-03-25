Писательница Екатерина Иконникова поговорила с юными нижегородцами о любви к чтению

На площадке школы №70 Нижнего Новгорода состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», писательницей Светланой Иконниковой. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина.

Встреча превратилась в откровенный разговор о литературе, о том, как современным детям обрести навык свободного чтения, и о книгах, которые остаются с человеком на всю жизнь. В ходе беседы писательница обсудила с учениками их читательский опыт, поделилась наблюдениями о том, как меняется восприятие литературы у молодого поколения, и спросила у ребят о той самой книге, после которой они «зачитали».

Она порассуждала с ребятами о том, что у людей есть навыки, которые развиваются со временем, а некоторые будто заложены с рождения.

«Мне повезло: умение складывать слова было встроено в меня с детства. Когда я была маленькой, то сочиняла, но не могла записать, ведь не знала букв. А как только выучила их, сразу стала записывать и расставлять по местам. Но это вовсе не значит, что если вы, например, хотите быть журналистом или писать книги, но пока ничего не написали, то у вас не получится. На самом деле этот навык практически любой человек может в себе развить. Писать книги всем даётся по-разному. Мне, например, было тяжело разговаривать», — поделилась лектор.

Лет до десяти она любила сказки, особенно «Турецкие народные сказки» — толстую книгу, которую перечитала раза три. С десяти до тринадцати лет увлекалась детективами, читала всё, что могла найти, и получала огромное удовольствие. Параллельно с этого же возраста стали нравиться книги по педагогике и психологии. А лет с пятнадцати и до сегодняшнего дня любимым жанром в художественной литературе является психологическая драма.

Светлана Иконникова отметила, что восприятие у людей очень по-разному устроено: одним легко одно, другим — другое. И это хорошо, ведь иначе всем было бы одинаково тяжело, например, вести бухгалтерию, и в мире воцарился бы бардак.

Говоря о современных школьниках, писательница отметила, что сегодня детям сложнее обрести навык свободного чтения, чем тем, кто рос в эпоху без интернета, а порой и без телевизора. Поэтому на встрече она обсуждала с ребятами, что именно помогло им перевести чтение из разряда сложной мыслительной операции практически в рефлекс.

«Невероятно, дети назвали традиционные для первого-второго класса произведения, среди них «Баранкин, будь человеком!», вспоминали детскую фантастику и сказки. Но были и два совершенно удивительных ответа. Один мальчик рассказал, что полюбил читать после того, как в восемь лет познакомился с книгой «Робинзон Крузо». Язык этого произведения достаточно сложен для тех, кто только осваивает беглое чтение, не говоря уже о множестве морских терминов. Впрочем, школа №70 находится недалеко от завода «Красное Сормово», где производят речные и морские суда, и возможно, для мальчика эти термины были как раз знакомы», — поделилась впечатлениями лектор Общества «Знание».

Особенно запомнился лектору ответ одной из учениц. Девочка рассказала, что в первом классе она случайно открыла для себя повесть Ивана Тургенева «Муму». Ее старшая сестра училась тогда в пятом классе, и это произведение ей задали прочитать в школе. Младшая сестра решила не отставать и тоже взялась за книгу. Произведение потрясло ее до слез, но именно после этого опыта чтение перестало быть для нее трудным. Как призналась сама девочка, после «Муму» любая другая книга давалась ей легко.

Эти и другие истории, которыми делились школьники, не оставили писательницу равнодушной. Светлану Иконникову поразило не только то, какие книги выбирают дети, но и то, насколько глубоко и осознанно они относятся к прочитанному. Встреча показала, что интерес к серьезной литературе у современных школьников жив, а чтение способно стать для них не просто школьным заданием, а настоящим открытием.