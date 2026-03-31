  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Вербное воскресенье: история, традиции и что можно делать в этот день

31 марта 2026 09:32 Общество
Вербное воскресенье: история, традиции и что можно делать в этот день

Вербное воскресенье — это один из самых значимых православных праздников. Он символизирует Вход Господень в Иерусалим и является частью пасхального цикла, который тесно связан с событиями из жизни Иисуса Христа.

Как рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев, православные праздники подразделяются на две категории: одни не связаны с Пасхой, например, Рождество, а другие зависят от её даты: они отмечают события из жизни Иисуса Христа, которые привели к его распятию и последующему воскрешению.

Дата празднования Пасхи определяется по лунному календарю. Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи. В 2026 году этот праздник выпадает на 5 апреля.

Примечательно, что Вербное воскресенье входит в число двунадесятых праздников, которые посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа. К ним относятся Рождество Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, Рождество Христово и Воздвижение Креста Господня.

История праздника

За неделю до своей смерти Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Его встретили с особым почтением: люди бросали под ноги ослу, на котором он ехал, пальмовые ветви, а некоторые даже снимали верхнюю одежду в знак уважения. Это событие стало символом триумфа и радости, но также предвещало грядущие страдания и крестную смерть Спасителя.

В России, где Вербное воскресенье отмечается весной, когда природа начинает оживать, люди заменили пальмовые ветви на вербу. Это дерево распускается рано, и его ветви стали символом обновления и возрождения.

Название праздника связано с традицией освящения вербы. В день Входа Господня в Иерусалим верующие приносят в храмы веточки этого дерева, которые затем окропляют святой водой. Вербу используют для украшения домов и церквей, а также хранят до следующего года как символ духовной силы и обновления. Высохшие прошлогодние веточки принято не выкидывать, а сжигать.

Значение праздника и традиции

Вербное воскресенье напоминает нам о важности веры, милосердия и духовного обновления. Этот праздник учит нас ценить каждый момент жизни и стремиться к светлому будущему. Он также напоминает о необходимости проявлять любовь и заботу к ближним, особенно в трудные времена.

В этот день особенно важно помнить о чуде воскрешения Лазаря, которое произошло за несколько дней до Входа Господня в Иерусалим. Это чудо стало символом веры и надежды для всех христиан.

В этот день верующие стремятся посетить церковную службу, которая начинается с Всенощного бдения. На утренней службе читается молитва вайи — особый стих, посвященный входу Иисуса в Иерусалим. После службы люди освящают веточки вербы, которые затем украшают свои дома.

Особое место в традициях Вербного воскресенья занимает милосердие. Верующие стараются помочь нуждающимся, подать милостыню или просто проявить доброту к окружающим. Не рекомендуется ссориться, ругаться, злиться или желать зла другим.  Основное внимание уделяется духовному труду: этот день предназначен для внутреннего очищения и сближения с Богом, для духовного очищения и подготовки к Пасхе.

В Вербное воскресенье разрешается послабление в Великий пост: на стол можно поставить рыбу и немного красного вина.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пасха Религия Церковь
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных