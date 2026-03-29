Движение по Зеленскому съезду закрыто из-за риска повторного оползня Общество

После схода грунта на одном из склонов Зеленского съезда 27 марта, городские инженеры и администрация Нижегородского района провели тщательное обследование и постоянный мониторинг участка, рассказали в городской администрации.

Было установлено, что грунт, перенасыщенный влагой из-за обильных осадков, продолжает быть нестабильным и подвержен новым обрушениям. В связи с этим было решено продолжить мониторинг состояния склона и временно прекратить движение на данном участке дороги для обеспечения безопасности. Осыпающийся грунт оперативно убирается сотрудниками дорожного предприятия.



После того как грунт стабилизируется и высохнет, запланировано дополнительное обследование. На основе полученных данных и выводов специалистов будет принято решение по восстановлению склона. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.



Решение о возобновлении движения транспорта будет приниматься в зависимости от состояния грунта на склоне. В приоритете – безопасность, подчеркнули в мэрии.

Напомним, что горожан предупреждали об ограничении движения на Зеленском съезде в ночь на 28 марта. Там работала дорожная техника. Есть угроза новых оползней.

В ННГАСУ связали сход грунта с активным снеготаянием.