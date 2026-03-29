  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Движение по Зеленскому съезду закрыто из-за риска повторного оползня

29 марта 2026 14:31 Общество
Движение по Зеленскому съезду закрыто из-за риска повторного оползня

Фото: Максим Герасимов

После схода грунта на одном из склонов Зеленского съезда 27 марта, городские инженеры и администрация Нижегородского района провели тщательное обследование и постоянный мониторинг участка, рассказали в городской администрации.

Было установлено, что грунт, перенасыщенный влагой из-за обильных осадков, продолжает быть нестабильным и подвержен новым обрушениям. В связи с этим было решено продолжить мониторинг состояния склона и временно прекратить движение на данном участке дороги для обеспечения безопасности. Осыпающийся грунт оперативно убирается сотрудниками дорожного предприятия.

После того как грунт стабилизируется и высохнет, запланировано дополнительное обследование. На основе полученных данных и выводов специалистов будет принято решение по восстановлению склона. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

Решение о возобновлении движения транспорта будет приниматься в зависимости от состояния грунта на склоне. В приоритете – безопасность, подчеркнули в мэрии.

Напомним, что горожан предупреждали об ограничении движения на Зеленском съезде в ночь на 28 марта. Там работала дорожная техника. Есть угроза новых оползней

В ННГАСУ связали сход грунта с активным снеготаянием. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Оползень Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных