Аллергикам приготовиться: цветение ольхи началось в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области началось цветение ольхи, о чём свидетельствуют данные Карты пыльцы от Яндекса.

Медицинский эксперт Алексей Никонов в своём Max-канале уточнил, что это может стать причиной внезапного насморка без других симптомов.

Чтобы защититься от пыльцы, рекомендуется ограничить употребление некоторых продуктов. Это связано с тем, что ольха и другие растения могут вызывать перекрёстную аллергию. Поэтому на время лучше исключить из рациона фундук, яблоки, груши, персики, морковь и сельдерей.

Людям с аллергией могут помочь антигистаминные препараты нового поколения, которые не вызывают сонливости, а также назальные спреи. Однако выбор конкретного средства и его дозировку должен определить врач.

Как сообщалось ранее, многие часто путают аллергию с ОРВИ, поскольку у них похожая симптоматика. Если симптомы начинаются именно с зуда, отёков и заложенности носа, это скорее указывает на аллергическую реакцию. При аллергии температура может подниматься до 37,1-37,2 градусов, но не выше.