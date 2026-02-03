Весна-2026 будет сложной для нижегородских аллергиков Общество

Фото: Александр Воложанин

Весна 2026 года может стать особенно сложной для жителей Нижнего Новгорода, страдающих от сезонной аллергии. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, продолжительные и сильные морозы, установившиеся в регионе, приведут к более агрессивному и длительному цветению растений-аллергенов, таких как береза, ольха и другие. При этом ожидается, что пиковые значения пыльцы в воздухе будут фиксироваться чаще.

Медики предупреждают: еще не поздно начать курс аллерген-специфической иммунотерапии.

Ранее иммунолог рассказал основные правила профилактики аллергии и ее обострений.