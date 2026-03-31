70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 12:14
МГЕР и НИУ Президентской академии подписали соглашение о сотрудничестве
31 марта 2026 12:09
Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области
31 марта 2026 12:03
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
31 марта 2026 11:55
АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило подготовку объектов к работе в период весеннего паводка 2026 года
31 марта 2026 11:40
Нижний Новгород и Нови Сад подписали дорожную карту сотрудничества до 2027 года
31 марта 2026 11:35
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трёх-четырёх полос
31 марта 2026 11:17
Рыбалку ограничат в Нижегородской области с 1 апреля
31 марта 2026 10:12
Нижегородский айтишник создал ИИ-ассистента для родителей детей с РАС
31 марта 2026 09:32
Вербное воскресенье: история, традиции и что можно делать в этот день
31 марта 2026 09:10
В МТС Линк появилась функция импорта переписок из Telegram
Общество

31 марта 2026 11:35 Общество
В Нижнем Новгороде на участке улицы Маслякова от площади Горького до Ильинской планируется капитальный ремонт, включающий расширение проезжей части до трёх-четырёх полос и организацию двустороннего движения. Это изменение затронет отрезок, проходящий в направлении Похвалинского съезда и Канавинского моста. Об этом сообщило ИА "Время Н" со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время активно ведутся проектные работы, в рамках которых также будет предусмотрено создание новой остановки общественного транспорта на улице Маслякова. Это улучшит условия для пассажиров и повысит безопасность дорожного движения.

Ремонтные работы планируется начать в июле-августе текущего года. Это позволит завершить все необходимые мероприятия до начала осеннего сезона и обеспечить комфортное передвижение горожан и гостей города в течение всего года.

Как сообщалось ранее, общая протяжённость участка составляет 270 метров, при этом в проект входит пять примыкающих проездов. На финансирование работ будет выделено свыше 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году ремонт также запланирован на улицах Сергиевской, Гоголя и Обозной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
