Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трёх-четырёх полос

В Нижнем Новгороде на участке улицы Маслякова от площади Горького до Ильинской планируется капитальный ремонт, включающий расширение проезжей части до трёх-четырёх полос и организацию двустороннего движения. Это изменение затронет отрезок, проходящий в направлении Похвалинского съезда и Канавинского моста. Об этом сообщило ИА "Время Н" со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время активно ведутся проектные работы, в рамках которых также будет предусмотрено создание новой остановки общественного транспорта на улице Маслякова. Это улучшит условия для пассажиров и повысит безопасность дорожного движения.

Ремонтные работы планируется начать в июле-августе текущего года. Это позволит завершить все необходимые мероприятия до начала осеннего сезона и обеспечить комфортное передвижение горожан и гостей города в течение всего года.

Как сообщалось ранее, общая протяжённость участка составляет 270 метров, при этом в проект входит пять примыкающих проездов. На финансирование работ будет выделено свыше 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году ремонт также запланирован на улицах Сергиевской, Гоголя и Обозной.