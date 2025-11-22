Какие улицы в центре Нижнего Новгорода отремонтируют в 2026 году

Фото:
В 2026 году в центральной части Нижнего Новгорода планируется капитальный ремонт нескольких ключевых участков улично-дорожной сети. Информация об этом содержится в проекте городского бюджета на следующий год.
Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, всего на обновление дорог заложено 1,4 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств — 757,3 миллиона рублей — будет направлена на работы в районе улицы Гоголя.
В рамках проекта приведут в порядок участок улицы Гоголя от Малой Покровской до дома №7 по улице Суетинской. Также планируется обновление дорожного полотна на Сергиевской — от улицы Гоголя до улицы Добролюбова.
Кроме того, в список объектов попали улица Обозная (на отрезке от Малой Покровской до площади Маслякова) и сама улица Маслякова — от площади Горького до Похвалинского съезда.
Дополнительно 216 миллионов рублей будет вложено в развитие дорожной инфраструктуры в районе Больших Оврагов. Здесь предусмотрен ремонт улицы Шевченко, а также строительство нового проезда от улицы Малой Ямской до дома №17 по улице Большие Овраги.
Ранее сообщалось, что более 434 млн рублей планируется направить на обновление улицы Ильинской в Нижнем Новгороде.
