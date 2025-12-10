Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 103 млн рублей Общество

Фото: Кира Мишина

Муниципальное казённое учреждение "ГУММиД" объявило открытые торги на выполнение проектных и ремонтных работ на улице Маслякова.

Ремонт запланирован на отрезке от площади Максима Горького до Похвалинского съезда. Общая протяжённость участка составляет 270 метров, при этом в проект входит пять примыкающих проездов.

Согласно условиям конкурса, подрядчику предстоит не только провести ремонт дорожного полотна, но и выполнить инженерные, геодезические и археологические изыскания. Особое внимание необходимо будет уделить зелёным насаждениям, находящимся на этом участке.

Дополнительную сложность проекту придаёт наличие четырёх объектов культурного наследия. Все они расположены в пределах ремонтируемой зоны, и подрядчик обязан обеспечить их сохранность в ходе выполнения работ.

Срок окончания всех работ установлен не позднее 1 августа 2027 года. После заключения контракта исполнитель должен будет приступить к реализации проекта в кратчайшие сроки.

Начальная стоимость контракта составляет 103,8 млн рублей. 38,1 млн предусмотрены на финансирование в 2026 году, а оставшиеся 65,7 млн — в 2027-м.

Ранее выяснилось, что в 2026 году ремонт также запланирован на улицах Сергиевской, Гоголя и Обозной.

Напомним также, что на ремонт улицы Ильинской хотят направить 434 млн рублей.