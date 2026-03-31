Нижегородская КСП выявила нарушения при ремонте НОДКБ на 8,8 млн рублей Общество

Контрольно-счётная палата Нижегородской области в ходе проверки эффективности их расходования на строительство и ремонт объектов здравоохранения выявила нарушения и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба КСП региона.

Проверка, проводившаяся с января 2022 года по март 2025 года, охватывала деятельность министерства здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ).

Согласно отчёту КСП, на 31 марта 2025 года 99 медицинских изделий были введены в эксплуатацию, однако капитальный ремонт комплекса зданий Нижегородской областной детской клинической больницы ещё не завершён.

В ходе проверки было установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму около 2,46 млн рублей. Также было выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 6,32 млн рублей.

Кроме того, в больнице обнаружили нарушения при обеспечении государственных контрактов и просрочку оплаты выполненных работ. В адрес учреждения уже направлено представление КСП с требованием устранить выявленные недостатки.

