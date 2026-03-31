Общество

31 марта 2026 15:26 Общество
Нижегородская КСП выявила нарушения при ремонте НОДКБ на 8,8 млн рублей

Фото: Полина Зубова

Контрольно-счётная палата Нижегородской области в ходе проверки эффективности их расходования на строительство и ремонт объектов здравоохранения выявила нарушения и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба КСП региона.

Проверка, проводившаяся с января 2022 года по март 2025 года, охватывала деятельность министерства здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ).

Согласно отчёту КСП, на 31 марта 2025 года 99 медицинских изделий были введены в эксплуатацию, однако капитальный ремонт комплекса зданий Нижегородской областной детской клинической больницы ещё не завершён.

В ходе проверки было установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму около 2,46 млн рублей. Также было выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 6,32 млн рублей.

Кроме того, в больнице обнаружили нарушения при обеспечении государственных контрактов и просрочку оплаты выполненных работ. В адрес учреждения уже направлено представление КСП с требованием устранить выявленные недостатки.

Напомним, в 2025 году помещения Нижегородской областной детской клинической больницы оказались затоплены из-за халатности подрядной организации. Данные случаи произошли в мае и декабре. Как сообщалось ранее, 1,65 млрд рублей планируется выделить из облбюджета на капремонт НОДКБ и оснащение её современным медицинским оборудованием в 2026 году.

Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
