Экономика

Более 1,6 млрд рублей хотят направить на капремонт НОДКБ в 2026 году

27 октября 2025 15:16 Экономика
Более 1,6 млрд рублей хотят направить на капремонт НОДКБ в 2026 году

Фото: Полина Зубова

1,65 млрд рублей планируется выделить из облбюджета на капремонт НОДКБ и оснащение ее современным медицинским оборудованием в 2026 году. Об этом говорится в проекте бюджета, внесенном на рассмотрение Законодательного собрания.

Финансирование предусмотрено только на один год. На 2027 и 2028 средства пока не запланированы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде реализуется масштабный проект "Квартал здоровья". Помимо обновления НОДКБ, он предусматривает развитие инфраструктуры совместно с НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницей имени Б.А. Королева. Одной из ключевых задач является централизация служб двух медучреждений. В частности, объединяются лаборатории, пищеблок, транспорт, а также службы по обслуживанию зданий и прилегающей территории. Предусмотрено благоустройство территории, включая обустройство удобных подъездов и парковочных мест для пациентов и их сопровождающих.

Также в рамках создания "Квартала здоровья" планируется строительство пансионата для пациентов, ожидающих медицинскую помощь, и их родственников. Это решение позволит увеличить пропускную способность учреждений без расширения коечного фонда и повысить операционную активность. 

Отметим, что ранее в рамках проекта на базе Нижегородского кардиоцентра открылась новая поликлиника.

Также сообщалось, что в Нижегородской областной детской клинической больнице после капитального ремонта начал работу лечебно-диагностический корпус. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

