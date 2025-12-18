Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Подрядчик снова допустил потоп в корпусе НОДКБ

18 декабря 2025 10:47 Общество
Подрядчик снова допустил потоп в корпусе НОДКБ

Одно из зданий Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) вновь оказалось затоплено из-за халатности подрядной организации. Об этом сообщает ИА "Стационар-пресс".

Инцидент произошел в корпусе Е, где в настоящее время ведутся ремонтные работы и пациенты временно не размещаются. Причиной подтопления стала разморозка системы отопления — рабочие оставилм здание с открытым тепловым контуром, что и привело к аварии.

Руководство больницы зафиксировало последствия происшествия и требует от подрядчика срочного устранения всех повреждений. В первую очередь планируется восстановление отопительной системы. Пока же помещения просушивают при помощи тепловых пушек.

Это уже не первый случай затопления в НОДКБ за текущий год. В мае аналогичная ситуация произошла в другом корпусе, где также проводился ремонт. Тогда из-за небрежности подрядчика при выполнении кровельных работ произошло затопление помещений медучреждения.

