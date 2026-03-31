Нижегородский аэропорт не вошел в список пунктов вывоза наличных в страны ЕАЭС

Аэропорт Нижнего Новгорода не вошел в перечень воздушных пунктов пропуска, через которые с 1 апреля 2026 года разрешат вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме свыше эквивалента 100 тыс. долларов США. Соответствующий список утвердило правительство РФ.

Как сообщили в Минфине России, одновременно утвержден перечень документов, необходимых для применения особого порядка вывоза наличных рублей в государства – члены ЕАЭС. Речь идет об исполнении указа президента, согласно которому с 1 апреля 2026 года вводятся ограничения на вывоз наличных.

Физические лица не смогут через любой аэропорт перевозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию суммы, превышающие эквивалент 100 тыс. долларов по курсу ЦБ на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей особый порядок будет действовать вне зависимости от суммы.

При вывозе более 100 тыс. долларов в эквиваленте гражданам потребуется документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо справка о выдаче наличных через банкомат или платежный терминал. Если средства получены в виде кредита или займа наличными, необходимо будет предоставить кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, оформленный микрофинансовой или кредитной организацией.

В Минфине подчеркнули, что "речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме". Особый порядок разработан в рамках плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики и направлен на противодействие нелегальному выводу капитала из России.

Перечень аэропортов, через которые будет возможен вывоз крупных сумм, включает Архангельск, Брянск, Калининград, Калугу, Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Махачкалу, Мурманск, Новосибирск, Петрозаводск, Томск, Челябинск, Череповец, а также московские Внуково, Домодедово и Шереметьево.

