В Нижегородской области стартовал новый просветительский проект, посвященный финансовой грамотности Экономика

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал совместный проект министерства культуры Нижегородской области и Российского общества «Знание», направленный на повышение финансовой грамотности подрастающего поколения. Инициатива реализуется при поддержке Волго-Вятского Главного управления Банка России.

Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Проект призван научить молодежь Нижегородской области ответственному отношению к личным финансам и защите от мошенников. На старте проекта площадками его реализации станут городские модельные библиотеки, где каждый сможет получить доступные знания о том, как грамотно управлять своими деньгами.

«В прошлом году Нижний Новгород стал Столицей финансовой культуры. Наше ведомство поддержало инициативу министерства финансов региона — были созданы театрализованные постановки, например спектакль студентов Нижегородского областного колледжа культуры «Финансовая головоломка», который рассказывает школьникам и студентам о том, как распознать действия мошенников и без потерь выйти из ситуации. Год завершился, но тема грамотного обращения с финансами остается актуальной. Именно поэтому мы разработали совместную с Российским обществом «Знание» программу, которую опробуем в модельных библиотеках Нижнего Новгорода. Мы часто говорим, что обновленные по модельному стандарту библиотеки становятся малыми домами культуры, готовыми к проведению мероприятий разного формата, и лекционные занятия как раз максимально гармонично впишутся в библиотечные планы. В дальнейшем планируем выйти с этой инициативой в муниципалитеты», — подчеркнула министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Среди задач проекта — объяснение школьникам и студентам, как правильно планировать расходы, копить и пользоваться кредитами. Для этого организуют лекции, семинары, командные интеллектуальные игры и интерактивные занятия. Слушателей ждут мероприятия, посвященные успешному управлению деньгами, основам финансовой грамотности, а также теме льгот и налоговых вычетов. Для закрепления знаний в игровой форме проводятся викторины «В мире финансов».

«Мы несколько лет сотрудничаем с коллегами из министерства культуры: передаем в библиотеки просветительские материалы, устанавливаем уголки финансовой грамотности – сейчас их 18 в регионе, а также проводим обучения библиотекарей, в том числе в формате онлайн. Цикл лекториев на актуальные темы из области финансового просвещения – логичное продолжение нашей совместной работы. Каждая лекция – концентрат полезных знаний, которые легко применимы на практике. Надеемся, что этот проект будет масштабирован в муниципалитетах», — отметила заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Юлия Серова.

Главное внимание уделяют защите от финансовых мошенников. Ребят учат безопасно пользоваться современными финансовыми сервисами и рассказывают, как не попасться на уловки злоумышленников: что делать при подозрительных звонках, как распознать фишинг и защитить свои деньги. К примеру, запланирована лекция «Финансовое мошенничество: стратегии защиты».

Лекции и интерактивные занятия пройдут в библиотеке имени Ю.А. Адрианова в Автозаводском районе, в центральной библиотеке имени Ф.М. Достоевского в Канавинском районе, в библиотеке имени А.С. Попова в Приокском районе, в библиотеке имени Ленинского Комсомола в Сормовском районе, а также в библиотеке «Центр семейного чтения» в Ленинском районе.

Первое мероприятие проекта 24 марта состоялось на площадке Библиотеки им. Ю.А. Адрианова. Лектор общества «Знание», директор центра добровольчества управления по молодежной политике Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, региональный куратор Ассоциации развития финансовой грамотности Виктория Пигалина рассказала ребятам о том, почему осознанное управление личным бюджетом выходит за рамки простого «дожить до зарплаты», превращая планирование, сбережения и инвестиции в эффективные инструменты для достижения личных целей.

«Моя задача — дать слушателям не абстрактные знания, а конкретные шаги, чтобы каждый чувствовал себя уверенно в любых финансовых обстоятельствах. Именно практические навыки позволяют перейти от тревожного ожидания «как бы чего не случилось» к спокойной уверенности: «я знаю, что делать с деньгами сегодня, и понимаю, как действовать завтра, чтобы мои цели становились реальностью», — подчеркнула Виктория Пигалина.

Во время лекции «Финансовая грамотность: успешное управление деньгами» лектор общества «Знание» дала слушателям три практических совета для старта. Первый касается учета расходов: она рекомендовала фиксировать траты в течение месяца с помощью блокнота или заметок в телефоне, чтобы выявить неочевидные статьи расходов без введения жестких ограничений. Второй совет — применять правило «сначала заплати себе», то есть сразу после получения дохода откладывать десять–двадцать процентов на сбережения, формируя финансовую подушку из первоочередных отчислений, а не из остатка. Третий совет связан с кредитованием: прежде чем брать заем, необходимо рассчитать его полную стоимость и честно ответить себе на вопрос о возможности выплат при потере дохода, поскольку накопление является более безопасной стратегией, чем риск попасть в долговую зависимость.

Следующие встречи с лекторами общества «Знание» в рамках проекта снова состоятся в библиотеке имени Ю.А. Адрианова. 25 марта в 11.00 здесь пройдет викторина «В мире финансов», а 26 марта в 11.00 – встреча со старшеклассниками «Как стать финансово грамотным?». 1 апреля в 14.00 подобная встреча, но уже со студентами, пройдет в центральной библиотеке имени Ф.М. Достоевского, а 8 апреля в 13.00 встреча «Льготы и налоговые вычеты: все, что нужно знать» состоится в библиотеке имени А.С. Попова. 9 апреля лекция «Финансовая грамотность: успешное управление деньгами» пройдет в 12.00 в библиотеке имени Ленинского комсомола, а 10 апреля – в 13.00 в Центре семейного чтения Ленинского района.

Напомним, что Российское общество «Знание» — просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 190 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.