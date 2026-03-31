70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 16:43
Бывшая жена Аршавина заплатит 2 млн рублей за разгром съёмной квартиры
31 марта 2026 16:17
Благоустройство общественных зон в рамках ФКГС началось в Нижнем Новгороде
31 марта 2026 16:06
ЛУКОЙЛ принял участие в Дне открытых дверей КНТ
31 марта 2026 15:55
Ещё один склон "сполз" в Нижегородском районе
31 марта 2026 15:44
Расписание двух электробусных маршрутов изменится с 1 апреля  
31 марта 2026 15:26
Нижегородская КСП выявила нарушения при ремонте НОДКБ на 8,8 млн рублей
31 марта 2026 14:31
Более 1 млн рублей взыскали с ТСН за падение сосульки на автомобиль нижегородца
31 марта 2026 14:27
Тамара Карташева рассказала нижегородским студентам о важности чтения
31 марта 2026 13:57
Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области
31 марта 2026 13:38
Земельные участки бойцам СВО могут заменить выплатами в Нижегородской области
31 марта 2026 15:55
Ещё один склон сполз в Нижегородском районе

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде из-за сильного переувлажнения почвы зафиксирован очередной сход грунта на одном из склонов - на этот раз, на улице Одесской в Нижегородском районе.

Как проинформировали в пресс-службе мэрии, на место происшествия оперативно прибыли представители администрации Нижегородского района и специалисты управления инженерной защиты территории.

По результатам обследования эксперты установили, что опасности для движения транспорта нет. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению поврежденного склона, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить дальнейшие деформации грунта.

Напомним, что днем 27 марта там произошел оползень. Часть грунта перегородила проезд, рабочие начали оперативно расчищать дорогу. Позже стало ясно, что есть угроза возникновения новых оползней. Специалисты начали обследовать склон, по итогам обсуждений с экспертами решено принудительно спустить незакреплённый грунт. С пятницы проезд по Зеленскому съезду был закрыт, движение запустили 31 марта.

Нижегородский район Оползень
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
