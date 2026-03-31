Ещё один склон "сполз" в Нижегородском районе

В Нижнем Новгороде из-за сильного переувлажнения почвы зафиксирован очередной сход грунта на одном из склонов - на этот раз, на улице Одесской в Нижегородском районе.
Как проинформировали в пресс-службе мэрии, на место происшествия оперативно прибыли представители администрации Нижегородского района и специалисты управления инженерной защиты территории.
По результатам обследования эксперты установили, что опасности для движения транспорта нет. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению поврежденного склона, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить дальнейшие деформации грунта.
Напомним, что днем 27 марта там произошел оползень. Часть грунта перегородила проезд, рабочие начали оперативно расчищать дорогу. Позже стало ясно, что есть угроза возникновения новых оползней. Специалисты начали обследовать склон, по итогам обсуждений с экспертами решено принудительно спустить незакреплённый грунт. С пятницы проезд по Зеленскому съезду был закрыт, движение запустили 31 марта.
