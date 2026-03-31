Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

31 марта 2026 17:41 Общество
Более 1600 засоров канализации устарнили в Нижнем Новгороде с начала года  

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С начала 2026 года специалисты АО "Объединенный коммунальный оператор" ликвидировали свыше 1600 бытовых засоров на наружных сетях водоотведения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Ежедневно бригады предприятия совершают от 10 до 30 выездов по таким заявкам, а также проводят очистку приемных отделений канализационных насосных станций. Всего на обслуживании компании находится 129 КНС, при этом на некоторые объекты специалистам приходится выезжать каждый день.  

Во время проверки работ на КНС в Сормовском районе начальник управления водоотведения предприятия Михаил Новокрещенов отметил, что многих засоров можно было бы избежать при правильном использовании канализации.  

"Туалетная бумага, влажные салфетки, наполнитель для туалетов животных – все это не растворяется в воде и часто приводит к засорению внутридомовых и наружных сетей канализации. Особенно опасны влажные салфетки: при попадании на рабочее колесо насосного агрегата на КНС материал нагревается и превращается в пластик, что влечет за собой выход из строя насосного оборудования", — подчеркнул он.  

В ходе работ специалисты очистили приемную корзину и насосное оборудование станции. Из приемного отделения извлекли более десяти ведер бытового мусора — по словам сотрудников, подобная ситуация здесь повторяется регулярно.  

"Жители часто не задумываются и выбрасывают в унитаз неорганический мусор, которому место в мусорном ведре, а не в системе водоотведения. Такой мусор – причина засоров, выхода из строя оборудования, подтопления канализационных сетей и подвальных помещений, излива стоков на поверхность", — добавил он.  

В мэрии напомнили, что от канализационных насосных станций сточные воды по коллекторам направляются на Нижегородскую станцию аэрации. Перед полной очисткой свыше 400 тысяч кубометров стоков ежедневно поступают в здание решеток, где на этапе первичной механической обработки каждый день извлекают около 10 тонн мусора. Избыточное количество неорганических отходов приводит к перегрузке и поломкам оборудования. Кроме того, такой мусор не участвует в процессе биологической очистки, которую обеспечивают бактерии в отстойниках и аэротенках.  

Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные сооружения региона. Впервые с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году здесь проходит масштабная модернизация. Работы начались в 2022 году и ведутся поэтапно без остановки приема стоков. Первый этап реконструкции, включивший 50 сооружений, уже завершен. В настоящее время проектируется второй этап, который охватит еще 61 объект.

Ранее сообщалось, что на объектах станции растет количество микроорганизмов.

