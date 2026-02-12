Купол первичного отстойника на НСА восстановят за четыре месяца

Фото:
На нижегородской станции аэрации планируют восстановить обрушившийся купол в течение четырех месяцев. Такой срок возможен, если не помешают затяжные неблагоприятные погодные условия, сообщили в АО "ОКО".
Повреждение связано с нарушением целостности металлической балки над укрытием одного из реконструированных первичных отстойников. При этом сам усреднитель-регулятор сейчас в технологическом процессе не используется.
На месте продолжается обследование конструкций, работает комиссия.
При этом станция функционирует в штатном режиме: стоки по-прежнему принимают и очищают на второй технологической очереди.
На объектах первой очереди сейчас идут пусконаладочные работы. После их завершения два усреднителя-регулятора планируют задействовать только в периоды пиковых нагрузок, например, во время паводка.
Директор по реализации приоритетных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению АО "ОКО" Николай Бобин отметил, что изготовитель металлоконструкций "Нор-Инвест" уже начал производить новые элементы в рамках гарантийных обязательств, не дожидаясь формальных решений.
Напомним, на Нижегородской станции аэрации продолжают исправлять выявленные недочеты.
