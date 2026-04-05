Можно ли требовать долю в родительской квартире
Данные о прививках нижегородцев соберут в федеральном регистре

Данные о прививках нижегородцев соберут в федеральном регистре

Фото: Александр Воложанин

Минздрав России планирует запустить федеральный регистр с данными о вакцинации граждан. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.

В базе будут отражаться сведения о сделанных и планируемых прививках. Также в нее внесут данные о гражданах с поствакцинальными осложнениями, о людях с медицинскими противопоказаниями и о тех, кто отказался от вакцинации без таких противопоказаний. 

Как поясняют в Минздраве, регистр создается для анализа эффективности иммунизации, планирования будущих прививочных кампаний и оценки работы регионов в этой сфере.

Планируется, что реестр заработает с 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).  Ведомство отмечает, что внесение сведений не потребует увеличения штата, закупки нового оборудования или значительных временных затрат, поскольку регистр будет работать на базе уже действующей инфраструктуры. Медицинским организациям государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения необходимо будет подключиться к системе для передачи данных.

Ранее сообщалось, что нижегородцам старше 65 лет предлагают бесплатно привиться от пневмококка.

