Стартовал прием заявок на 3 сезон проекта "Лидеры предпринимательства Нижегородской области" Экономика

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) объявляет о начале регистрации на третий сезон образовательной программы «Лидеры предпринимательства Нижегородской области».

Программа, реализуемая при поддержке правительства Нижегородской области, министерства кадровой политики правительства Нижегородской области и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, направлена на создание условий для развития предпринимательства в регионе, стимулирование проектной активности и поддержку стартапов.

«Развитие предпринимательства – одна из ключевых задач для страны, закреплённая в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Такие инициативы, как программа «Лидеры предпринимательства», дополняют федеральные инструменты поддержки и дают участникам практические возможности для роста. Выпускники первых двух сезонов сегодня продолжают развивать свои проекты: масштабируют их, создают новые рабочие места и вносят вклад в развитие экономики региона. В третьем сезоне мы планируем усилить практическую составляющую программы и продолжить формирование предпринимательского сообщества, способного развивать и приумножать деловые традиции нижегородского купечества», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По результатам второго сезона 100 финалистов программы получили дипломы за подписью губернатора, также было определено 20 проектов-победителей регионального конкурса, авторы которых получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей.

В третьем сезоне организаторы планируют не только сохранить высокие стандарты образовательной программы, но и усовершенствовать формат работы с участниками. Регистрация открыта на официальном сайте проекта: https://kupnokreml.ru/lidpred. К участию приглашаются молодые предприниматели, а также граждане, имеющие социально значимую бизнес-идею или желающие открыть свое дело, проживающие на территории Нижегородской области.

«Развитие кадрового потенциала — одна из ключевых задач для нашего региона. Проект «Лидеры предпринимательства» решает ее комплексно: мы не просто даем молодым людям знания, а формируем у них предпринимательское мышление и создаем среду, в которой рождаются новые рабочие места. Участие в программе — это возможность для амбициозной молодежи получить поддержку наставников, прокачать свои компетенции и стать частью сообщества профессионалов, определяющих экономическое будущее Нижегородской области», – прокомментировал и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

Программа третьего сезона включает образовательный интенсив с очными мастер-классами от ведущих бизнес-спикеров продолжительностью девять недель, индивидуальное наставничество и сопровождение от команды программы, практические задания для проработки бизнес-проектов, возможность тестирования бизнес-идей в рыночных условиях, интеграцию в сообщество единомышленников и партнеров.

100 финалистов, которые будут определены по результатам индивидуального рейтинга, станут участниками интенсива, сочетающего углубленное обучение и командообразование.

«Настоящий лидер предпринимательства способен видеть возможности там, где другие видят лишь трудности, и уверенно вести свою идею к успеху. Уверена, что благодаря нашим участникам появятся новые успешные бизнесы, создающие рабочие места и развивающие экономику региона», – рассказала руководитель проекта «Лидеры предпринимательства Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.