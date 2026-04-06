Можно ли требовать долю в родительской квартире
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с 11 мая

06 апреля 2026 16:00 Общество
Фото: Александр Воложанин

С 11 мая вступает в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передаёт 360.ru.

Согласно новым правилам, граждане России смогут посещать Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней ежегодно, при условии, что они не будут там проживать, учиться или работать. Для совершения хаджа или умры всё ещё требуется оформление специальной визы. Аналогично, граждане Саудовской Аравии смогут находиться в России до 90 дней без визы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о стремлении России к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества со странами Персидского залива. Он подчеркнул, что в Кремле высоко ценят отношения с государствами этого региона, включая Саудовскую Аравию.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан КНР, действующего до 14 сентября 2026 года. Китай ранее также ввёл аналогичные требования для российских граждан: с 15 сентября 2025 года российские путешественники могут посещать Китай без визы на срок до 30 дней. Введённый режим может стать шагом к полной отмене виз между двумя странами.

