Безвизовый режим для Китая может увеличить турпоток в Россию на 30-40%

01 декабря 2025 14:55 Общество
Фото: Кира Мишина

Безвизовый режим для граждан Китая, который начнет действовать с 1 декабря 2026 года, может значительно увеличить туристический поток из этой страны в Россию. По прогнозам, в летний сезон количество китайских туристов может вырасти на 30–40%. Об этом 360.ru сообщил Александр Мусихин, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму.

Мусихин отметил, что отмена виз не только поможет стабилизировать ситуацию, но и приведет к увеличению туристического потока на 30–40% в следующем летнем сезоне. Он также добавил, что за первые девять месяцев 2025 года количество поездок китайских туристов в Россию сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Китай традиционно занимает лидирующие позиции по числу въезжающих туристов в Россию, охватывая широкий географический ареал. Самыми популярными направлениями для китайских путешественников остаются Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток.

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о введении безвизового режима для граждан КНР, действующего до 14 сентября 2026 года. Китай ранее также ввёл аналогичные требования для российских граждан: с 15 сентября 2025 года российские путешественники могут посещать Китай без визы на срок до 30 дней. Это предусмотрено в рамках пилотного проекта, который будет действовать так же до 14 сентября 2026 года.

Ожидается, что это решение откроет новые возможности для развития туристического сектора и укрепления культурных связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода активно интересуются изучением иностранных языков, причём 8% нижегородских респондентов собираются начать изучать китайский язык в 2026 году.

Теги:
Международное сотрудничество Туризм
Главная  |  Архив  |  2025
