Нижегородцам рассказали о перспективах полной отмены виз с Китаем Общество

Фото: Кира Мишина

Введенный между Россией и Китаем безвизовый режим может стать шагом к полной отмене виз между двумя странами. Об этом заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в экспериментальном порядке отменил визы для россиян на срок до 30 дней. Эксперимент рассчитан на один год. Россия оперативно ввела зеркальные условия для граждан КНР — они также могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней.

Поскольку нынешний формат носит экспериментальный характер, по завершении годового периода стороны подведут итоги. По словам Малова, после анализа результатов могут быть приняты серьезные межгосударственные решения на уровне руководства двух стран.

"Возможно, это будет либо полный обмен визовым режимом с Китаем, либо эксперимент продлят. Это очень важно, поскольку облегчает свободу перемещения между Россией и Китаем", — подчеркнул он.

