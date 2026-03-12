Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"

12 марта 2026 11:07 Общество
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал Госуслуги

Фото: Александр Воложанин

Сервис "Ведение здорового образа жизни" из каталога "Жизненные ситуации" стал доступен на портале "Госуслуги", сообщили в Минцифры РФ.

Новый цифровой сервис позволяет пользователям узнать, как следить за состоянием здоровья, какие привычки помогают его укрепить и как снизить риск развития заболеваний.

Через сервис можно записаться на прием к врачу или на диспансеризацию, ознакомиться с календарем прививок, стать участником физкультурных мероприятий, записаться на сдачу нормативов ГТО, а также присоединиться к волонтерскому движению медиков.

Каталог "Жизненные ситуации" создан в рамках федерального проекта "Государство для людей", цель которого — упростить получение государственных услуг.

Как отмечается, в 2024 году на портале "Госуслуги" появилось 36 новых комплексных решений для различных жизненных ситуаций. Всего сейчас на платформе доступно почти 70 таких сервисов.

Объединение услуг по принципу "жизненных ситуаций" является одним из ключевых элементов реформы системы предоставления государственных услуг. Она реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который выполняется по поручению президента России Владимира Путина.

Повышение приверженности граждан здоровому образу жизни — одна из задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году.

В рамках нацпроекта планируется обновление поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных медицинских специалистов в учреждения здравоохранения, внедрение новых подходов к профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, развитие экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, а также цифровизация отрасли и расширение сети национальных исследовательских центров.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госуслуги диспансеризация Нацпроект
