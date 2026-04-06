Нижегородский индустриальный колледж проверят на долги по зарплатам

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку сообщений о возможной невыплате заработной платы сотрудникам Нижегородского индустриального колледжа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что поводом для проверки стали не обращения от работников, а информация в СМИ, что после смены руководства в учреждении якобы возникли проблемы с расчетами с работниками. Отмечается, что зарплату за март сотрудники могли не получить, хотя выплаты должны были быть произведены до 31 числа. Также указывается, что руководство не дает разъяснений по срокам перечисления средств.
В региональной Гострудинспекции сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность этих сведений. При подтверждении информации ведомство примет соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что в марте колледж возглавил Александр Никишин, который работает в нем с 2005 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+