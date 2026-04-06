Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 18:26
Ученый спрогнозировал снегопады в Нижегородской области в апреле
06 апреля 2026 17:50
Нижегородский индустриальный колледж проверят на долги по зарплатам
06 апреля 2026 17:36
Эксклюзив
Меры безопасности усилили в школах Кстова после сообщений об угрозах
06 апреля 2026 17:09
Турнир по киберспорту провели для нижегородцев-ветеранов СВО
06 апреля 2026 16:49
Сайт t2.ru признан "золотым"
06 апреля 2026 16:48
Эксклюзив
Три случая привязывания к кроватям выявили в нижегородских интернатах
06 апреля 2026 16:30
Кстовский район может стать побратимом города в Сербии
06 апреля 2026 16:16
Паводок добрался до Нижнего Новгорода: какие меры принимаются
06 апреля 2026 16:00
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с 11 мая
06 апреля 2026 15:46
Эксклюзив
Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области
06 апреля 2026 17:50 Общество
Нижегородский индустриальный колледж проверят на долги по зарплатам

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку сообщений о возможной невыплате заработной платы сотрудникам Нижегородского индустриального колледжа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что поводом для проверки стали не обращения от работников, а информация в СМИ, что после смены руководства в учреждении якобы возникли проблемы с расчетами с работниками. Отмечается, что зарплату за март сотрудники могли не получить, хотя выплаты должны были быть произведены до 31 числа. Также указывается, что руководство не дает разъяснений по срокам перечисления средств.

В региональной Гострудинспекции сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность этих сведений. При подтверждении информации ведомство примет соответствующие меры. 

Ранее сообщалось, что в марте колледж возглавил Александр Никишин, который работает в нем с 2005 года. 

Новости по теме
04 апреля 2026 11:17
Госинспекция труда лишила аккредитации девять нижегородских агентств занятости
16 марта 2026 18:17
Роструд начал проверку из-за возможного ЧП на производстве в Кудьме
