Госинспекция труда лишила аккредитации девять нижегородских агентств занятости

В Нижегородской области отозвали аккредитацию у девяти частных агентств занятости. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Основанием стало непредставление ежегодного отчета в установленный срок.

Аккредитации лишились: ООО "Фаворит-НН", ООО "Актив проект", ООО "Профлогистик 52", ООО "Артмакс", ООО "Арбат", ООО "Стройтехресурс", ООО "Проф резерв", ООО "Мсп", ООО "Швейная фабрика № 19".

В инспекции добавили, что актуальный реестр аккредитованных частных агентств занятости размещен на сайте Роструда.

