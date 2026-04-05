Госинспекция труда лишила аккредитации девять нижегородских агентств занятости

В Нижегородской области отозвали аккредитацию у девяти частных агентств занятости. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.
Основанием стало непредставление ежегодного отчета в установленный срок.
Аккредитации лишились: ООО "Фаворит-НН", ООО "Актив проект", ООО "Профлогистик 52", ООО "Артмакс", ООО "Арбат", ООО "Стройтехресурс", ООО "Проф резерв", ООО "Мсп", ООО "Швейная фабрика № 19".
В инспекции добавили, что актуальный реестр аккредитованных частных агентств занятости размещен на сайте Роструда.
Ранее сообщалось, что 17 апреля в Нижегородской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" (18+).
