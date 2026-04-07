Общество

Врач Шабалина рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху

07 апреля 2026 13:45 Общество
Врач Шабалина рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху

Пасхальные яйца — это не просто вкусное угощение, но и глубокий символ жизни, возрождения и чуда Воскресения Христова. Существует легенда, что одно из первых окрашенных яиц — красное — подарила римскому императору Тиберию Мария Магдалина. Словами "Христос воскрес!" она принесла весть о величайшем событии в христианской истории.

История и символика крашеных яиц

Традиция красить яйца на Пасху имеет древние корни, но её точное происхождение до сих пор остается загадкой. Священник Андрей Лоргус в беседе с 360.ru предположил, что яйцо могло символизировать вечную жизнь и победу над смертью. Это был знак надежды на будущее воскресение.

Кроме того, яйцо в древности считалось символом зарождения новой жизни. Христиане видели в этом параллель с Воскресением Христовым, что делало крашеные яйца важным символом веры.

Чудесное яйцо Марии Магдалины

Согласно христианскому преданию, Мария Магдалина отправилась к римскому императору Тиберию, чтобы рассказать ему о Воскресении Христа. Поскольку к императору нельзя было прийти с пустыми руками, женщина, не имевшая денег, принесла простое куриное яйцо. Император не поверил её словам и с насмешкой сказал, что скорее яйцо станет красным, чем мёртвый человек оживет. В тот же момент яйцо в руках Марии покраснело, что стало чудом и доказательством истинности её слов.

Красный цвет яйца символизирует кровь, пролитую Христом за искупление грехов человечества. Это напоминание о великой жертве и любви Спасителя.

Безопасность при окрашивании яиц

Современные хозяйки часто используют пищевые красители для окрашивания яиц. Чтобы праздник прошёл без вреда для здоровья, важно правильно выбрать краску.

  • Е120 (карминовая кислота/кармин) — натуральный красный краситель, полученный из насекомых.

  • Е122 (азорубин/кармуазин) — ещё один красный краситель.

  • Е131 (синий патентованный V) — синий краситель.

  • Е132 (индиготин/индигокармин) и Е133 (бриллиантовый голубой FCF) — также синие красители.

  • Е160 (каротин) — натуральный краситель, придающий цвет от жёлтого до красновато-оранжевого.

  • Е163 (антоциан) — натуральный краситель, используемый для получения красных и синих оттенков.

  • Е181 (танин пищевой) — краситель и осветлитель.

Если в составе краски присутствуют эти компоненты, она считается безопасной для использования.

Врач-иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина рекомендует держать яйца в красителе недолго. Это позволит окрасить только скорлупу, не проникая внутрь.

Некоторых видов красок лучше избегать. Например, детские фломастеры, маркеры и цветные ткани могут содержать промышленные красители, опасные для употребления в пищу. Если при покраске яиц появилась трещина и на белок попал непищевой краситель, такое яйцо лучше не есть.

К небезопасным компонентам также относятся непищевая поталь, цветная копировальная бумага, марганцовка, йод и зелёнка. Они не предназначены для контакта с продуктами питания.

Безопасные альтернативы:

  • Лук (обычный и красный) — коричневый цвет;

  • Березовые листья — жёлтый;

  • Свекольный сок — бордовый или розовый;

  • Скорлупа грецкого ореха — жёлтый;

  • Куркума — оранжевый;

  • Чай каркаде — фиолетовый или тёмно-синий.

Декоративные элементы: блёстки и наклейки

Использование блёсток и наклеек для украшения яиц также безопасно, если они наносятся только на поверхность скорлупы. Эти компоненты быстро высыхают и не проникают внутрь яйца.

Однако важно помнить, что длительное воздействие красителя на пористую структуру скорлупы может привести к его проникновению внутрь яйца. Поэтому не стоит держать яйца в краске слишком долго.

Врач также напомнила, что не стоит употреблять более четырёх окрашенных яиц в день, чтобы избежать нагрузки на организм.

