Юные хулиганы осквернили памятник с боевой машиной в Городце

В Городце несовершеннолетние испортили памятник с боевой техникой, сообщил глава округа Александр Мудров.
По его словам, на корпусе бронетранспортера, установленного у здания администрации, появилась матерная надпись. БТР размещен на постаменте с российским флагом и буквой "Z" на боку.
Как уточнил Мудров, надпись была выцарапана на машине детской рукой. "Вероятно, мозг ребенка не соотносит содеянное с чем-то серьезным. Так, шалость. Но тут вопрос к родителям: как можно было воспитать своего ребенка, чтобы у него возникали подобные желания?" — поинтересовался чиновник.
Глава округа подчеркнул, что детей необходимо воспитывать в соответствии с правильными ценностями и объяснять им, что является священным, а что — нет.
