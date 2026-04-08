Минлесхоз: в Нижегородской области выросли популяции лося и косули Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован рост численности основных видов охотничьих животных. По данным зимнего маршрутного учета, наиболее заметно увеличились популяции лося и косули, сообщили в региональном минлесхозе.

Сейчас в области обитает 26,2 тысячи лосей — на 600 особей больше, чем годом ранее. Численность европейской косули выросла с 1 800 до 1 873 особей, а сибирской — с 2 400 до 2 769.

Глава регионального минлесхоза Роман Воробьев подчеркнул, что рост популяций стал результатом системной работы. Речь не просто о статистике, а о комплексных мерах — от регулирования охотничьего промысла до защиты среды обитания и борьбы с браконьерством.

"Контроль численности популяций охотничьих животных — одно из важных направлений работы по сохранению биоразнообразия в регионе, и мы видим, что выбранные подходы приносят ощутимый эффект", — отметил Воробьев.

Мониторинг также показал разнонаправленную динамику по другим видам. Численность зайца-беляка сократилась с 49,8 тысячи до 46,3 тысячи особей, тогда как популяция зайца-русака осталась стабильной на уровне 3,8 тысячи. Зафиксирован умеренный рост численности лисицы — с 2 959 до 3 057 особей.

Наиболее заметные положительные изменения отмечены среди боровой дичи: численность глухаря увеличилась с 74 тысяч до 117 тысяч особей, тетерева — со 133 тысяч до 172 тысяч.

Одновременно сократилось количество волков — с 24 до 17 особей. По оценке специалистов, это способствует поддержанию экологического баланса и устойчивости экосистем региона.

Как сообщил Воробьев, зимний учет проводили государственные охотинспекторы, охотоведы, егеря и опытные охотники. В общей сложности было обработано 1 609 ведомостей, протяженность маршрутов составила более 15,6 тысячи км, обследовано 217 подкормочных площадок. Он отметил, что за этими показателями стоит "напряженный труд в непростых зимних условиях, скрупулёзное наблюдение и фиксация каждого следа".

Для анализа данных использовалась система "Цифровой лес", которая позволяет оперативно оценивать состояние популяций как в закрепленных, так и в общедоступных охотничьих угодьях. По словам министра, этот инструмент дает возможность видеть целостную картину.

В ходе учета специалисты исследовали широкий спектр видов — от копытных до хищников и мелких животных, а также представителей боровой и полевой дичи. Фиксировались следы животных, проводились наблюдения за птицами, оценивалась численность на подкормочных площадках, учитывались погодные условия, состояние кормовой базы и влияние человека.

На основе полученных данных будут определены допустимые объемы изъятия животных, а также разработаны меры по регулированию охотхозяйственной деятельности для сохранения устойчивой численности популяций.

Сохранение биоразнообразия входит в задачи нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он продолжает цели прежнего нацпроекта "Экология" и предусматривает меры по охране окружающей среды, развитию инфраструктуры переработки отходов, сохранению лесов и редких видов животных, а также развитию экологического туризма.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижегородской области зафиксировано 15 случаев бешенства животных.