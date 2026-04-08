Грачев и Антонов примут участие в праймериз "Единой России" Происшествия

Процедура предварительного голосования проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области.

Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25 % к результатам.

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики, ветеран СВО Дмитрий Грачёв выдвигается на предварительное голосование в Государственную Думу РФ по одномандатному избирательному округу № 133. Территория охватывает Автозаводский район Нижнего Новгорода, Выксу, Кулебаки, Ардатовский округ, часть Богородского округа, Вачский, Вознесенский, Навашинский, Павловский и Сосновский муниципалитеты.

«Военный человек во все времена — это защитник как на фронте, так и в мирной жизни. Считаю, что мой опыт пригодится для защиты интересов наших людей. Каждое произнесенное слово — это не просто звук, а обязательство и задача изменить жизнь к лучшему. Быть депутатом Государственной Думы — это возможность оправдать доверие и поддержку нижегородцев», — подчеркнул Дмитрий Грачёв.

Заявление на участие в предварительном голосовании по федеральному избирательному округу на территории Нижегородской области на выборах в Государственную Думу РФ, а также по территориальной группе № 14 (Навашинский городской округ, Ардатовский, Сосновский и Богородский муниципальные округа) на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области подал заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

«Предварительное голосование — это возможность сверить курс с теми, ради кого мы работаем. Эта уникальная для нашей политической системы процедура даёт возможность каждому жителю оценить, насколько кандидат готов защищать его интересы. Моя задача — сделать так, чтобы голоса людей были услышаны, а их проблемы — решены. Я иду на предварительное голосование, чтобы продолжить системную работу над проектами развития территорий. “Единая Россия” — партия, которая отвечает за результаты. Готов оправдать доверие земляков и подтвердить свои намерения делом», — отметил Алексей Антонов.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.