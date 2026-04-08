Чинцов проверил строительство детсадов в Нижнем Новгороде Общество

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода проверили, как реализуются национальные проекты "Семья" и "Инфраструктура для жизни". В центре внимания оказались три социально значимых объекта — два детских сада и жилой дом для переселения граждан из аварийного фонда.

Выездное совещание провел председатель Думы Евгений Чинцов. Вместе с главой профильной комиссии Михаил Иванов, депутатами и представителями городской администрации участники посетили стройплощадки в Советском и Приокском районах.

Первой точкой стал детский сад на 158 мест на улице Ванеева. Сейчас на объекте завершены работы по устройству подвала, строители приступили к возведению первого этажа — ведется монтаж колонн, стен и перекрытий. Сдать учреждение планируется в октябре 2027 года.

Затем комиссия осмотрела второй детский сад в ЖК "Зенит-2", рассчитанный на 320 мест. Как сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина, здесь уже возводят каркас третьего этажа. Оба объекта финансируются из федерального, регионального и городского бюджетов.

Третьим объектом стал многоквартирный дом на улице 40 лет Победы. Он строится в рамках федерального проекта "Жилье" и региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. В доме предусмотрена 261 квартира, высота здания — 11–12 этажей. Сейчас на площадке завершаются фасадные и отделочные работы: устанавливаются лифты, ведется внутренняя отделка, укладывается плитка в местах общего пользования.

По словам Евгения Чинцова, все работы идут по графику, однако жители внимательно следят за сроками. Он отметил, что задача властей — обеспечить своевременную сдачу объектов и комфортные условия для горожан. "Наша задача — сделать так, чтобы дети ходили в современные садики рядом с домом, а люди как можно быстрее переезжали в комфортные квартиры", — подчеркнул он, добавив, что депутатский контроль будет продолжаться до завершения строительства.

Михаил Иванов, в свою очередь, сообщил, что работы выполняются в соответствии с муниципальными контрактами.

Он отметил, что на улице Ванеева продолжаются монолитные и кладочные работы, а подрядчик уже зарекомендовал себя на других объектах, поэтому сомнений в соблюдении сроков нет.

На площадке в ЖК "Зенит-2", по его словам, строительная готовность выше: сформирован тепловой контур, ведутся внутренние работы и прокладка инженерных сетей, что позволит завершить строительство в начале следующего года.

Что касается дома на улице 40 лет Победы, Иванов отметил, что объект выходит на финальную стадию: завершаются отделочные работы, демонтируется башенный кран, начинается благоустройство территории. Он выразил уверенность, что уже в середине года жители смогут получить ключи от новых квартир.