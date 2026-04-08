  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
08 апреля 2026 15:36 Общество
Чинцов проверил строительство детсадов в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода проверили, как реализуются национальные проекты "Семья" и "Инфраструктура для жизни". В центре внимания оказались три социально значимых объекта — два детских сада и жилой дом для переселения граждан из аварийного фонда.

Выездное совещание провел председатель Думы Евгений Чинцов. Вместе с главой профильной комиссии Михаил Иванов, депутатами и представителями городской администрации участники посетили стройплощадки в Советском и Приокском районах.

Первой точкой стал детский сад на 158 мест на улице Ванеева. Сейчас на объекте завершены работы по устройству подвала, строители приступили к возведению первого этажа — ведется монтаж колонн, стен и перекрытий. Сдать учреждение планируется в октябре 2027 года.

Затем комиссия осмотрела второй детский сад в ЖК "Зенит-2", рассчитанный на 320 мест. Как сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина, здесь уже возводят каркас третьего этажа. Оба объекта финансируются из федерального, регионального и городского бюджетов.

Третьим объектом стал многоквартирный дом на улице 40 лет Победы. Он строится в рамках федерального проекта "Жилье" и региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. В доме предусмотрена 261 квартира, высота здания — 11–12 этажей. Сейчас на площадке завершаются фасадные и отделочные работы: устанавливаются лифты, ведется внутренняя отделка, укладывается плитка в местах общего пользования.

По словам Евгения Чинцова, все работы идут по графику, однако жители внимательно следят за сроками. Он отметил, что задача властей — обеспечить своевременную сдачу объектов и комфортные условия для горожан. "Наша задача — сделать так, чтобы дети ходили в современные садики рядом с домом, а люди как можно быстрее переезжали в комфортные квартиры", — подчеркнул он, добавив, что депутатский контроль будет продолжаться до завершения строительства.

Михаил Иванов, в свою очередь, сообщил, что работы выполняются в соответствии с муниципальными контрактами. 

Он отметил, что на улице Ванеева продолжаются монолитные и кладочные работы, а подрядчик уже зарекомендовал себя на других объектах, поэтому сомнений в соблюдении сроков нет.

На площадке в ЖК "Зенит-2", по его словам, строительная готовность выше: сформирован тепловой контур, ведутся внутренние работы и прокладка инженерных сетей, что позволит завершить строительство в начале следующего года.

Что касается дома на улице 40 лет Победы, Иванов отметил, что объект выходит на финальную стадию: завершаются отделочные работы, демонтируется башенный кран, начинается благоустройство территории. Он выразил уверенность, что уже в середине года жители смогут получить ключи от новых квартир.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Детсады Строительство
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных