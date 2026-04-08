Хроники паводка: в Нижегородской области зафиксированы новые подтопления

Региональное управление МЧС опубликовало оперативные данные о паводковой обстановке в Нижегородской области на 8 апреля. По информации ведомства, за прошедшие сутки в регионе зафиксирован ряд подтоплений придомовых территорий, объектов инфраструктуры и участков дорог.
Так, подтопления придомовых территорий произошли:
В Городецком округе также зафиксированы более масштабные последствия паводка. В деревне Косково подтоплены две придомовые территории, а также корпуса детского оздоровительного лагеря имени Гуцева и пансионата "Аврора". В населенном пункте организована лодочная переправа. Кроме того, подтоплена территория детского лагеря "Салют". Как уточнили в МЧС, отдыхающих и персонала на момент подтопления там не было.
Из-за подъема воды нарушено транспортное сообщение на ряде участков:
В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Ранее сообщалось, что водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка.
Также напомним, что половодье привело к перебоям с водоснабжением в Богородске.
