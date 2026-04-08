Хроники паводка: в Нижегородской области зафиксированы новые подтопления Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Региональное управление МЧС опубликовало оперативные данные о паводковой обстановке в Нижегородской области на 8 апреля. По информации ведомства, за прошедшие сутки в регионе зафиксирован ряд подтоплений придомовых территорий, объектов инфраструктуры и участков дорог.

Так, подтопления придомовых территорий произошли:

в Ветлужском округе — в рабочем поселке имени Калинина на улицах Ленина и Кооперативной;

в Гагинском округе — в селе Гагино на улицах 1 Мая и Калинина;

в Городецком округе — в селе Зиняки на улице Речной, а также в деревне Чуркино.

В Городецком округе также зафиксированы более масштабные последствия паводка. В деревне Косково подтоплены две придомовые территории, а также корпуса детского оздоровительного лагеря имени Гуцева и пансионата "Аврора". В населенном пункте организована лодочная переправа. Кроме того, подтоплена территория детского лагеря "Салют". Как уточнили в МЧС, отдыхающих и персонала на момент подтопления там не было.

Из-за подъема воды нарушено транспортное сообщение на ряде участков:

в Ардатовском округе затоплен низководный мост через реку Иржа рядом с деревней Мыза — организована лодочная переправа;

в Воскресенском округе затоплен участок автодороги Воскресенское — Большая Юронга в 500 метрах от деревни Большое Поле;

в Городецком округе подтоплены участки дорог Мошкино — Конево и Шадрино — Коньково, на обоих направлениях действуют лодочные переправы.

В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Ранее сообщалось, что водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка.

Также напомним, что половодье привело к перебоям с водоснабжением в Богородске.