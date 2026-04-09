Бизнесмена осудят за вырубку леса на 16 млн в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере и сбыте нелегально заготовленной древесины. Материалы направлены в суд.

Как сообщили в региональном управлении МВД, фигурант, владелец пилорамы, организовал заготовку древесины на территории Балахнинского межрайонного лесничества с превышением разрешенных объемов. Для проведения работ он привлек трех рабочих, которые не знали о противоправном характере действий и по его указанию вырубали деревья сверх установленного лимита.

По версии следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года было незаконно заготовлено более 400 кубометров хвойной древесины. Впоследствии предприниматель переработал ее в доски и реализовал, присвоив выручку. Ущерб, причиненный региональному министерству лесного хозяйства, оценивается примерно в 16 млн рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест. Под обременение попали земельный участок, грузовой автомобиль, трактор, прицеп-лесовоз и две бензопилы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 191.1 УК РФ ("приобретение, хранение, перевозка, переработка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины"). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.