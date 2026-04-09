Экс-чиновник из Заволжья получил условку за махинации с контрактом

В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
Происшествия

В Нижегородской области вынесен приговор бывшему замглавы администрации Заволжья. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как установили следствие и суд, в 2023 году территориальное управление Заволжья заключило муниципальный контракт с подрядчиком на благоустройство сквера "Победы". Стоимость работ составила 14,1 млн рублей.

По данным правоохранителей, чиновник действовал из корыстных побуждений. Он знал, что часть работ фактически не выполнена, а вместо предусмотренных проектом материалов использовались более дешевые. Несмотря на это, он подписал акты приемки выполненных работ. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ возбудило и расследовало СУ СК России по Нижегородской области.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать определенные должности сроком на один год.

Напомним, что в конце марта на три года был осужден подрядчик благоустройства сквера "Победы" в Заволжье, а также общественного пространства в Чкаловске. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Заволжье Приговор ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных