Экс-чиновник из Заволжья получил условку за махинации с контрактом Происшествия

В Нижегородской области вынесен приговор бывшему замглавы администрации Заволжья. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как установили следствие и суд, в 2023 году территориальное управление Заволжья заключило муниципальный контракт с подрядчиком на благоустройство сквера "Победы". Стоимость работ составила 14,1 млн рублей.

По данным правоохранителей, чиновник действовал из корыстных побуждений. Он знал, что часть работ фактически не выполнена, а вместо предусмотренных проектом материалов использовались более дешевые. Несмотря на это, он подписал акты приемки выполненных работ. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ возбудило и расследовало СУ СК России по Нижегородской области.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать определенные должности сроком на один год.

Напомним, что в конце марта на три года был осужден подрядчик благоустройства сквера "Победы" в Заволжье, а также общественного пространства в Чкаловске.