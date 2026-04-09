Экс-инспектор нижегородского АТИ получила штраф 2 млн рублей за коррупцию

Суд вынес приговор бывшей сотруднице административно-технической инспекции Нижнего Новгорода по делу о получении взяток в крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Следствие установило, что в 2020-2024 годах инспектор отдела выдачи ордеров принимала у граждан заявления и документы на проведение земляных и ремонтных работ, даже если пакет был неполным.

После этого она сообщала заявителям о недостающих документах или выявленных недостатках, хотя по правилам должна была сразу отказать в оказании услуги. За деньги инспектор ускоряла рассмотрение заявлений и выдавала ордера. Таким образом ей удалось получить более 480 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники Следственного комитета совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

Суд назначил женщине штраф в размере 2 млн 50 тысяч рублей.

