Можно ли требовать долю в родительской квартире
Спорт

Спортивный марафон "Единой России" объединит более миллиона человек

09 апреля 2026 14:12 Спорт
Спортивный марафон Единой России объединит более миллиона человек

В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Среди нововведений этого года — добавление командных треков. Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 миллионов человек.

Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Помимо командного зачёта, каждые две недели организаторы будут поощрять лидеров личного рейтинга – самым активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

Неделю инклюзивного спорта организуют вместе с Паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых. Для удобства получения информации о тренировках реализована интеграция с приложением «Мой фитнес».

Ожидается, что в проекте примут участие более 400 организаций высшего образования.

«Нам очень приятно, что в этом году Всероссийский спортивный марафон «Сила России» расширился на студенчество и появилась отдельная номинация. Мы благодарны «Единой России» за это движение. Сегодня стартовали во всех университетах. Важно добиться того, чтобы сформировалась привычка: здоровый образ жизни – единственно верный», – отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.

«На наших бескрайних территориях, с нашей многосложной историей быть сильным намного выгоднее, чем слабым. Так легче справляться с жизненными вызовами. Занятия физкультурой позволяют общаться с людьми. Мы имеем возможность поговорить с гражданами, получить от них предложения в новую Народную программу партии. Сегодня здесь, перед большой аудиторией, стоят 14 человек, из которых 10 — заслуженные мастера спорта. Каждый, кто пришёл на встречу с ними, имеет возможность быть сопричастным. Надеюсь, многие ребята сделают свой выбор в пользу спорта», — сказал он.

В Нижегородской области с начала нового сезона в рамках марафона состоялось более 20 спортивных мероприятий. 51 событие запланировано на ближайшую неделю. В их числе массовые зарядки, открытые тренировки, спортивные мастер-классы и семейные активности для разных возрастных групп.

«В Нижегородской области марафон „Сила России“ с первых дней вызывает высокий интерес со стороны жителей. Мы видим, что в спортивные активности включаются молодёжь, семьи с детьми, представители старшего поколения, трудовые коллективы. Для нас важно, чтобы спорт был доступен каждому, независимо от возраста и уровня подготовки. Уже сегодня марафон уверенно проходит по всей территории региона, и мы рассчитываем, что количество участников будет только расти», — отметил региональный координатор Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в Нижегородской области, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Владимир Поддымников-Гордеев.

В Московском авиационном институте разминку для студентов провёл олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; в Московском автомобильно-дорожном университете — многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин.

В Президентской академии перед молодёжью выступил легендарный российский боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев и самбист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.

В Ленинградской области на стадионе «Авангард» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова провела открытую тренировку для выборгских студентов. В Краснодарском крае мастер-класс дал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заместитель атамана Кубанского казачьего войска Дмитрий Пирог.

Напомним, за четыре предыдущих сезона участниками проекта «Сила России» стали более 1,3 миллиона человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.

К участию приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и активности бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru.
 

