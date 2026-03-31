Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили более 3 тонн рыбной, мясной и молочной продукции, перевозившейся с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

За первый квартал 2026 года на стационарных постах ДПС состоялось 14 совместных дежурств специалистов Россельхознадзора и сотрудников Госавтоинспекции. Ветеринарный осмотр прошли 206 транспортных средств, перевозивших грузы животного происхождения. Особое внимание инспекторы уделяли наличию и правильности оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов, а также проверке QR-кодов в системе "Меркурий".

В результате зафиксировано 12 случаев нарушений. Среди них — перевозка продукции без оформленных в установленном порядке ветеринарных документов и наличие ВСД с нечитаемыми или некорректными QR-кодами, что делает невозможной прослеживаемость товара.

Общий вес задержанной продукции превысил 3 тонны. В отношении владельцев грузов и перевозчиков приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

По итогам мероприятий выдано восемь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Кроме того, направлено шесть информационных писем в органы исполнительной власти субъектов РФ и другие заинтересованные ведомства.

