  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области

31 марта 2026 13:57 Общество
Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили более 3 тонн рыбной, мясной и молочной продукции, перевозившейся с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

За первый квартал 2026 года на стационарных постах ДПС состоялось 14 совместных дежурств специалистов Россельхознадзора и сотрудников Госавтоинспекции. Ветеринарный осмотр прошли 206 транспортных средств, перевозивших грузы животного происхождения. Особое внимание инспекторы уделяли наличию и правильности оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов, а также проверке QR-кодов в системе "Меркурий".

В результате зафиксировано 12 случаев нарушений. Среди них — перевозка продукции без оформленных в установленном порядке ветеринарных документов и наличие ВСД с нечитаемыми или некорректными QR-кодами, что делает невозможной прослеживаемость товара.

Общий вес задержанной продукции превысил 3 тонны. В отношении владельцев грузов и перевозчиков приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

По итогам мероприятий выдано восемь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Кроме того, направлено шесть информационных писем в органы исполнительной власти субъектов РФ и другие заинтересованные ведомства.

Ранене сообщалось, что 800 кг сомнительных котлет нашли в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных