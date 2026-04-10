Соцвыплаты на 1,2 млн рублей похитили в Нижегородской области

В Нижегородской области перед судом предстанет группа, обвиняемая в хищении социальных выплат на сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, противоправную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД России по Арзамасу совместно с УФСБ по региону. Уголовное дело возбуждено в отношении шести человек — двух организаторов и четырех соучастников. Им вменяют мошенничество по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

Следствие установило, что двое жителей области решили получить дополнительное финансирование для своего бизнеса по производству деревянной мебели и организовали схему хищения бюджетных средств, предназначенных для поддержки малоимущих и самозанятых граждан.

Они подыскивали людей, готовых участвовать в схеме, и предлагали оформить самозанятость для получения соцвыплат на развитие якобы собственного производства мебели. Организаторы готовили необходимые документы, после чего полученные деньги делились пополам. Соучастники тратили свою часть по своему усмотрению, а организаторы направляли средства на покупку деревообрабатывающего оборудования.

Для отчетности фигуранты использовали документы о якобы приобретенном оборудовании, а также подложные бумаги, подтверждающие целевое использование выплат.

В результате было похищено 1,2 млн рублей бюджетных средств. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложили арест, часть ущерба — 150 тысяч рублей — они возместили добровольно.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что силовики задержали директора Арзамасского медколледжа. Она подозревается в присвоении и растрате более 1 млн рублей.