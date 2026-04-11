Можно ли требовать долю в родительской квартире
11 апреля 2026 09:00 Общество
Врач Кондрахин рассказал, как переработки влияют на здоровье

Традиционный восьмичасовой рабочий график, привычный для многих, теряет свою актуальность. В некоторых сферах работодатели требуют от высококвалифицированных специалистов быть доступными круглосуточно. Переработки стали обычным явлением для многих россиян.

Однако кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в интервью 360.ru подчеркнул важность восьмичасового рабочего дня. Он напомнил, что ранее рабочий день длился 12 часов, что негативно сказывалось на здоровье работников, вызывая выгорание и преждевременную смерть.

Кондрахин объяснил, что недостаток отдыха приводит к перегрузке симпатоадреналовой системы, вызывая стресс, который может стать хроническим. Это негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, увеличивая риск неврозов, инсультов и инфарктов.

Врач подчеркнул, что для поддержания здоровья необходимо достаточное время для отдыха. Восемь часов — это максимальный предел, который можно посвятить работе без вреда для организма.

Кроме того, отдых важен для восстановления сил и энергии, необходимых для выполнения повседневных задач, включая домашние обязанности, которые требуют времени и усилий, но часто остаются незамеченными.

Отвечая на вопрос о требованиях к постоянной доступности, Кондрахин отметил, что даже высококвалифицированные специалисты не могут быть на связи круглосуточно. Он рекомендовал использовать короткие перерывы для перезагрузки мозга, закрывая глаза и пытаясь отвлечься. Если это не помогает, врач посоветовал рассмотреть возможность смены работы на более гибкий график.

