12 апреля 2026 12:55 Общество
Нижегородцев предостерегли от политических шествий под видом крестных ходов

Фото: Кира Мишина

В Русской православной церкви предупредили о распространении объявлений о так называемых "пасхальных крестных ходах" и призвали, в том числе жителей Нижнего Новгорода, с осторожностью относиться к подобным инициативам. Заявление опубликовал Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По информации РПЦ, в интернете, мессенджерах и социальных сетях распространяются афиши с приглашениями принять участие в крестных ходах, организаторами которых выступают неустановленные лица. Мероприятия анонсируются сразу в нескольких городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Самару, Читу, Уфу и Владивосток.

В Церкви подчеркнули, что пасхальные крестные ходы носят исключительно молитвенный характер и не должны использоваться для выражения политических позиций.

"Праздник Пасхи призван объединять верующих, а не разделять их политическими лозунгами", — говорится в сообщении.

Напомним, что настоящий Пасхальный крестный ход (0+) начнется в Нижнем Новгороде 12 апреля в 15:00. Для мероприятия перекрыли ряд улиц. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

