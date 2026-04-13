Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 08:00
Донорство костного мозга: как проводят процедуру, которая спасает жизни
13 апреля 2026 06:48
План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 13 апреля
12 апреля 2026 20:27
10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото
12 апреля 2026 13:45
Потепление до +15 градусов придет в Нижний Новгород
12 апреля 2026 13:12
Нижегородцы начали попадать в больницы из-за переедания яиц на Пасху
12 апреля 2026 12:55
Нижегородцев предостерегли от политических шествий под видом крестных ходов
12 апреля 2026 12:24
Грибы начнут появляться в лесах Нижегородской области уже в апреле
12 апреля 2026 11:46
Эксклюзив
Они топтали пески Байконура: откровения нижегородских ветеранов космодрома
12 апреля 2026 10:57
Электробусы в Нижнем Новгороде начнут ходить чаще и дольше
12 апреля 2026 10:18
Никитин: "Гагаринское "Поехали" — символ смелости и безграничных возможностей"
13 апреля 2026 08:00 Общество
Для тысяч пациентов с тяжелыми заболеваниями крови трансплантация костного мозга остается не просто методом лечения, а единственной возможностью выжить. Речь идет о людях с лейкозами, лимфомами, апластической анемией, врожденными иммунодефицитами и рядом наследственных патологий. Во всех этих случаях собственная система кроветворения дает сбой, и организму требуется "перезагрузка".

Именно такую возможность дает пересадка гемопоэтических стволовых клеток. Эти клетки, содержащиеся в костном мозге донора, после трансплантации начинают формировать новые, здоровые компоненты крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. В результате восстанавливается иммунитет и нормальное кроветворение.

Почему так сложно найти донора

Главная проблема – не сама процедура, а поиск подходящего человека. Генетическое совпадение между донором и пациентом встречается крайне редко: вероятность может составлять от одного случая на десять тысяч до одного на сто тысяч. Даже среди родных братьев и сестер совместимость достигается лишь примерно в 25% случаев.

Если подходящего донора в семье нет, начинается поиск в специальных регистрах. Это базы данных добровольцев, прошедших типирование. Чем больше людей в таких регистрах, тем выше шанс на спасение конкретного пациента.

Однако в России число потенциальных доноров пока существенно уступает показателям ряда стран, таких как Германия, США или Израиль. Это серьезно усложняет поиск и зачастую увеличивает время ожидания, которое у пациентов ограничено.

Эффективность трансплантации

Несмотря на сложность подбора донора, сама трансплантация показывает высокую эффективность. При острых и хронических лейкозах вероятность выживания после процедуры достигает около 70%. В случае апластической анемии этот показатель может доходить до 90%.

Как устроено донорство

Процесс донорства костного мозга строго регламентирован и состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальный донор проходит HLA-типирование – анализ, который определяет генетические особенности иммунной системы. Эти данные заносятся в регистр.

Если появляется пациент с похожими характеристиками, система подбирает возможное совпадение. После этого проводится дополнительное, более точное исследование и полное медицинское обследование донора.

Важно, что участие в программе полностью добровольное. Человек может отказаться на любом этапе – за исключением момента, когда пациент уже начал подготовку к трансплантации. На этой стадии его собственная система кроветворения подавляется, и отказ донора может стоить ему жизни.

Как проходит забор клеток

Существует два основных способа получения стволовых клеток.

Первый – аферез. Донору предварительно вводят препарат, который выводит стволовые клетки в кровь. Затем кровь пропускается через специальный аппарат: нужные клетки отделяются, а остальная часть возвращается обратно. Процедура длится около 5-6 часов и обычно не требует госпитализации.

Второй метод – забор костного мозга из тазовой кости под общим наркозом. Он занимает примерно час, после чего донор остается под наблюдением врачей в течение одного-двух дней.

Распространенные мифы

Несмотря на развитие медицины, вокруг донорства костного мозга по-прежнему существует множество заблуждений. Один из самых распространенных – опасность процедуры. На практике донор отдает лишь небольшую часть клеток – не более 5%, и они полностью восстанавливаются в течение 7-10 дней. Долгосрочные наблюдения не выявили негативных последствий для здоровья.

Еще один миф – сильная боль. При аферезе возможен лишь дискомфорт от установки катетера, а при заборе костного мозга донор находится под наркозом и ничего не чувствует.

Некоторые считают, что это занимает слишком много времени. Действительно, подготовительный этап может растянуться, однако сама процедура занимает всего несколько часов.

Также распространено мнение, что донор и пациент встречаются сразу. На самом деле донорство анонимно, и личное знакомство возможно лишь спустя два года и только при взаимном согласии сторон.

Кто может стать донором

Вступить в регистр могут как граждане России, так и иностранцы, проживающие в стране более года. Основные требования – возраст от 18 до 45 лет (в отдельных случаях – до 50) и отсутствие серьезных медицинских противопоказаний, таких как ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания или психические расстройства в стадии обострения.

Как присоединиться

Процедура вступления максимально упрощена. Подать заявку можно через портал "Госуслуги" или в специализированных центрах. Например, на станциях переливания крови. Для этого потребуется сдать анализ: кровь из вены или мазок из полости рта.

Напомним, что проведение профилактических медосмотров и диспансеризации направлено на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Проект ориентирован на увеличение продолжительности жизни и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, а также развитие экстренной помощи и реабилитации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 12:40
Нижегородские доноры смогут получать по 970 рублей за каждую донацию
31 июля 2025 17:37
Награду для доноров учредили в Нижегородской области
15 апреля 2025 18:42
Нижегородцам рассказали все, что нужно знать о донорстве крови
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных