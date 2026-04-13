Донорство костного мозга: как проводят процедуру, которая спасает жизни

Для тысяч пациентов с тяжелыми заболеваниями крови трансплантация костного мозга остается не просто методом лечения, а единственной возможностью выжить. Речь идет о людях с лейкозами, лимфомами, апластической анемией, врожденными иммунодефицитами и рядом наследственных патологий. Во всех этих случаях собственная система кроветворения дает сбой, и организму требуется "перезагрузка".

Именно такую возможность дает пересадка гемопоэтических стволовых клеток. Эти клетки, содержащиеся в костном мозге донора, после трансплантации начинают формировать новые, здоровые компоненты крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. В результате восстанавливается иммунитет и нормальное кроветворение.

Почему так сложно найти донора

Главная проблема – не сама процедура, а поиск подходящего человека. Генетическое совпадение между донором и пациентом встречается крайне редко: вероятность может составлять от одного случая на десять тысяч до одного на сто тысяч. Даже среди родных братьев и сестер совместимость достигается лишь примерно в 25% случаев.

Если подходящего донора в семье нет, начинается поиск в специальных регистрах. Это базы данных добровольцев, прошедших типирование. Чем больше людей в таких регистрах, тем выше шанс на спасение конкретного пациента.

Однако в России число потенциальных доноров пока существенно уступает показателям ряда стран, таких как Германия, США или Израиль. Это серьезно усложняет поиск и зачастую увеличивает время ожидания, которое у пациентов ограничено.

Эффективность трансплантации

Несмотря на сложность подбора донора, сама трансплантация показывает высокую эффективность. При острых и хронических лейкозах вероятность выживания после процедуры достигает около 70%. В случае апластической анемии этот показатель может доходить до 90%.

Как устроено донорство

Процесс донорства костного мозга строго регламентирован и состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальный донор проходит HLA-типирование – анализ, который определяет генетические особенности иммунной системы. Эти данные заносятся в регистр.

Если появляется пациент с похожими характеристиками, система подбирает возможное совпадение. После этого проводится дополнительное, более точное исследование и полное медицинское обследование донора.

Важно, что участие в программе полностью добровольное. Человек может отказаться на любом этапе – за исключением момента, когда пациент уже начал подготовку к трансплантации. На этой стадии его собственная система кроветворения подавляется, и отказ донора может стоить ему жизни.

Как проходит забор клеток

Существует два основных способа получения стволовых клеток.

Первый – аферез. Донору предварительно вводят препарат, который выводит стволовые клетки в кровь. Затем кровь пропускается через специальный аппарат: нужные клетки отделяются, а остальная часть возвращается обратно. Процедура длится около 5-6 часов и обычно не требует госпитализации.

Второй метод – забор костного мозга из тазовой кости под общим наркозом. Он занимает примерно час, после чего донор остается под наблюдением врачей в течение одного-двух дней.

Распространенные мифы

Несмотря на развитие медицины, вокруг донорства костного мозга по-прежнему существует множество заблуждений. Один из самых распространенных – опасность процедуры. На практике донор отдает лишь небольшую часть клеток – не более 5%, и они полностью восстанавливаются в течение 7-10 дней. Долгосрочные наблюдения не выявили негативных последствий для здоровья.

Еще один миф – сильная боль. При аферезе возможен лишь дискомфорт от установки катетера, а при заборе костного мозга донор находится под наркозом и ничего не чувствует.

Некоторые считают, что это занимает слишком много времени. Действительно, подготовительный этап может растянуться, однако сама процедура занимает всего несколько часов.

Также распространено мнение, что донор и пациент встречаются сразу. На самом деле донорство анонимно, и личное знакомство возможно лишь спустя два года и только при взаимном согласии сторон.

Кто может стать донором

Вступить в регистр могут как граждане России, так и иностранцы, проживающие в стране более года. Основные требования – возраст от 18 до 45 лет (в отдельных случаях – до 50) и отсутствие серьезных медицинских противопоказаний, таких как ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания или психические расстройства в стадии обострения.

Как присоединиться

Процедура вступления максимально упрощена. Подать заявку можно через портал "Госуслуги" или в специализированных центрах. Например, на станциях переливания крови. Для этого потребуется сдать анализ: кровь из вены или мазок из полости рта.

